Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: Чет 12 лип, 2018 14:59

aa1999

Нет, газет давненько не читаю, да и зомбоящик не жалую. И совершенно не факт, что цена ресурсов одинакова во всем мире, взять хотя бы "индекс Биг-Мака" И в развивающихся экономиках сравниваться с флагманами - да, а с кем еще? Но в Эквадоре или Коста-Рике за кило бананов никто не заплатит 1 доллар, хотя в Европе есть и по 4 ойро. В Украине кило сала можно взять за 100 грн, но кто мне обьяснит, почему я должен покупать его по цене испанского хамона? Потому, что он там стОит дороже? А попадалась вам информация, сколько стоит бензин в Венесуэлле? Так нефть же в мире дорогая? Потому все подобные сравнения, мол, у нас дешевле и нужно платить больше - ни что иное, как неприкрытые хотелки и жадность тех, кто касаем этим ресурсам.