Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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ZZZZZZZZZ написав:Да когда ж надоест уже сравнивать что- то с пальцем?! Подобные выкладки могут быть восприняты только в сравнении с уровнем доходов, зарплат и пенсий. .....
Сравнение с минималкой минимальная почасовая оплата в Украине - 22.41 грн планируемая стоимость проезда в Киеве - 8 грн соотношение к МПО - можно прокатиться 2,8 раз
минимальная почасовая оплата в Германии - 8,84 евро стоимость проезда в Берлине (один из самых дешевых городов Германии) - 2.7 евро соотношение к МПО - можно прокатиться 3,27 раз (немец выигрывает)
Сравнение со средним доходом средняя зарплата в Киеве в 2017 году (Державна Служба Статистики) - 12 124 грн соотношение: можно съездить 1515 раз
средняя зарплата в Берлине - 3024 евро (брутто) соотношение к проезду: 1120 раз (немец однозначно проигрывает; расчет не учитывает, что в Берлине билет действует два часа с пересадками; с другой стороны, наша официальная статистика не учитывает серые и черные зарплаты, поэтому условно всё честно)
Кстати, раз уже пошел такой зашквар, давайте сравним с ценой проезда в поездах. Берлин-Мюнхен, пятница 10 августа, вечер, почти 600 км, стоимость 68 евро. соотношение к средней зарплате: 44. (но есть одно но: это стоимость без резервации, а в пятницу вечером без резервации ехать - не очень) Киев-Львов, пятница 10 августа, вечер, стоимость экспресса 403 грн соотношение к средней зарплате киевлянина: 30. Перевес в пользу немца. Но это мы сравниваем экспрессы. в Украине есть масса более дешевых вариантов в виде ночных поездов, а в Германии на железной дороге такого нет, региональные поезда на такие большие расстояния не подходят, поэтому единственная адекватная дешевая альтернатива - автобусы.
Итого: жаловаться особо не на что, ситуация практически эквивалентная, и разнится лишь в деталях (качество транспорта; наличие альтернатив; надежность и т.д.)
Востаннє редагувалось KML в Чет 12 лип, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Наглядная демонстрация того, что жонглированием цифрами можно доказать все, что угодно... На этой "инфографике" даже мелким шрифтом постеснялись точно определить, что они там намалевали - стоимость РАЗОВОЙ поездки в транспорте. Т.е. сферическая поездка сферического горожанина в вакууме. Сделайте такую же инфографику по затратам на транспорт человека, котрый делает в день две поездки (на работу и с работы) по часу на 3х видах транспорта, и сразу же картинка даже без учета доходов, удообства и прочих факторов приобретет совершенно другой вид...
UPD. О, как раз передо мной еще один любитель пожонглировать нарисовался...
aa1999 Нет, газет давненько не читаю, да и зомбоящик не жалую. И совершенно не факт, что цена ресурсов одинакова во всем мире, взять хотя бы "индекс Биг-Мака" И в развивающихся экономиках сравниваться с флагманами - да, а с кем еще? Но в Эквадоре или Коста-Рике за кило бананов никто не заплатит 1 доллар, хотя в Европе есть и по 4 ойро. В Украине кило сала можно взять за 100 грн, но кто мне обьяснит, почему я должен покупать его по цене испанского хамона? Потому, что он там стОит дороже? А попадалась вам информация, сколько стоит бензин в Венесуэлле? Так нефть же в мире дорогая? Потому все подобные сравнения, мол, у нас дешевле и нужно платить больше - ни что иное, как неприкрытые хотелки и жадность тех, кто касаем этим ресурсам.
ZZZZZZZZZ написав:Да когда ж надоест уже сравнивать что- то с пальцем?! Подобные выкладки могут быть восприняты только в сравнении с уровнем доходов, зарплат и пенсий. .....
Сравнение с минималкой минимальная почасовая оплата в Украине - 22.41 грн планируемая стоимость проезда в Киеве - 8 грн соотношение к МПО - можно прокатиться 2,8 раз
минимальная почасовая оплата в Германии - 8,84 евро стоимость проезда в Берлине (один из самых дешевых городов Германии) - 2.7 евро соотношение к МПО - можно прокатиться 3,27 раз (немец выигрывает)
Сравнение со средним доходом средняя зарплата в Киеве в 2017 году (Державна Служба Статистики) - 12 124 грн соотношение: можно съездить 1515 раз
средняя зарплата в Берлине - 2056 евро (брутто) соотношение к проезду: 761 раз (немец однозначно проигрывает; расчет не учитывает, что в Берлине билет действует два часа с пересадками; с другой стороны, наша официальная статистика не учитывает серые и черные зарплаты, поэтому условно всё честно)
Кстати, раз уже пошел такой зашквар, давайте сравним с ценой проезда в поездах. Берлин-Мюнхен, пятница 10 августа, вечер, почти 600 км, стоимость 68 евро. соотношение к средней зарплате: 30. Киев-Львов, пятница 10 августа, вечер, стоимость экспресса 403 грн соотношение к средней зарплате киевлянина: 30. Но есть одна разница. в Украине есть масса более дешевых вариантов в виде ночных поездов, а в Германии на железной дороге такого нет, есть разве что автобусы.
Итого: жаловаться не на что, ситуация если не одинаковая, то даже с перевесом в пользу Украины
а откуда информация, что в Германии нет более дешёвых вариантов проезда по железной дороге? вариант 1 - покупка билета более чем за 2 недели до поезки позволяет сэкономить до 50% его стоимости; вариант 2 - приобретайте билет на менее скоростные варианты проезда и возможно с пересадками и сэкономите 20-40%, но потратите на несколько часов больше на дорогу; вариант 3 - путешествуйте в выходные дни и в не бизнес время; вариант 4 - приобретите скидочную карту ДБ 25%, 50% или 100%, но этот вариант подходит только для частопутешествующих...
laa1999 написав:Меньше читайте газеты...А в Бангладеш и Индии, да и в Китае с Ираном-тоже олигархи виноваты, сравнивая с ЕС и США?
И что же наши олигархи хорошего сделали? Стравливают между собой народ по национальному, языковому, религиозному, социальному признаку, чтобы у людей вопросов по содержимому холодильника не возникало, сидят на бюджетных дотациях или же просто тырят. Иначе эта паразитическая прослойка просто не выживет.
laa1999 написав:Есть цена ресурса - и она одинакова во всем мире, воруют именно на субсидированных товарах и ресурсах плюс нигде в мире -нет субсидий для собственников жилья.
А что мешает провести кардинальную налоговую реформу, снизив подоходный, НДС, налог на прибыль до 5%? Но при этом, одновременно, существенно снизив и расходы, переведя госучреждения на хозрасчет. Те же пожарные или полиция могут спокойно достойно работать за счет штрафов, а не взяток и откатов с последующей цепочкой в министерство, обеспечивая себя всем необходимым, включая автомобили. Пришел пожарный на предприятие с проверкой, нашел нарушения, выписал штраф вместо взятки, бо знает, что это его заплата, а не оброк для министра. Кроме того, сколько в страну с 5% налоговой нагрузкой зайдет разных инвесторов что-то создавать, развивать. Плюс полностью выгодно будет платить белую зарплату, за счет снижения налогов заметно вырастет покупательская способность людей.
ignorabimus написав:Наглядная демонстрация того, что жонглированием цифрами можно доказать все, что угодно... На этой "инфографике" даже мелким шрифтом постеснялись точно определить, что они там намалевали - стоимость РАЗОВОЙ поездки в транспорте. Т.е. сферическая поездка сферического горожанина в вакууме. Сделайте такую же инфографику по затратам на транспорт человека, котрый делает в день две поездки (на работу и с работы) по часу на 3х видах транспорта, и сразу же картинка даже без учета доходов, удообства и прочих факторов приобретет совершенно другой вид...
UPD. О, как раз передо мной еще один любитель пожонглировать нарисовался...
По проездным картина другая, согласен.
Расчет по стоимости проездного. Большинство людей ездит с одной пересадкой. Метро (46 поездок) + другой вид наземного транспорта по новым расценкам - это 570 грн. 570/12124 = 4,7% С двумя пересадками на работу может ездить лишь человек, имеющий ну очень хорошую работу. Это уж точно не среднестатистическая ситуация.
В Берлине стоимость проездного 65 евро/мес Процент от средней зарплаты - 65/3024 = 2.1%
Да, по этим цифрам Киев проигрывает. Особенно если учесть, что проездной в Киеве с ограничениями. Также Киев проиграет в том плане, что у берлинцев есть альтернатива в виде своего велосипеда, а в Киеве на велосипеде ездят на работу разве что мазохисты (с учетом как трафика, так и рельефа)
Востаннє редагувалось KML в Чет 12 лип, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Cler написав:а откуда информация, что в Германии нет более дешёвых вариантов проезда по железной дороге? вариант 1 - покупка билета более чем за 2 недели до поезки позволяет сэкономить до 50% его стоимости; вариант 2 - приобретайте билет на менее скоростные варианты проезда и возможно с пересадками и сэкономите 20-40%, но потратите на несколько часов больше на дорогу; вариант 3 - путешествуйте в выходные дни и в не бизнес время; вариант 4 - приобретите скидочную карту ДБ 25%, 50% или 100%, но этот вариант подходит только для частопутешествующих...
1. я привел цену на месяц вперед. по вашей логике это как раз цена с экономией 50%. естественно, если покупать за несколько дней, цена будет в три раза выше. 2. до Мюнхена можно доехать на региональных поездах, я даже это практиковал. ехал 12 часов. доехал за 48 евро за двоих. это не вариант для регулярных поездок. в этом случае лучше уж автобус 3. мы обсуждали конкретный вариант в пятницу вечером. давайте еще будем обсуждать, что можно за год до поездки за ту же цену купить билет на самолет. это совершенно другое направление разговора. 4. 100% карта стоит сумасшедшие деньги. в поездах надо жить, чтобы ее отбить. остальные карты скинут пару евриков, но картину радикальным образом не поменяют
Moimir написав:В " богатых странах" за это платит элита!- Не базарная, воровская а высокообразованная, настоящая элита, понимающая, что иметь нищее населения не выгодно.Поинтересуйтесь количеством социальных программ этих самых "богатых стран"
Да ,но про субсидии для собственников жилья -там речи нет, как и про льготную цену на местные ресурсы...