RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на проїзд в метро столиці
залишаться одними з...

Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:25

  KML написав:остальные карты скинут пару евриков, но картину радикальным образом не поменяют

скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 06.08.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:28

  Тракторист написав:
  KML написав:средняя зарплата в Берлине - 2056 евро (брутто)

откуда брали данные?

Средняя брутто-зарплата по данным ведомства по статистики (при полной занятости) 3612.00


искал источник, откуда взял, но так и не нашел.. ну, допустим, вот еще один источник. признаю, здесь цифра в разы выше, чем была приведена мною ранее - 3024 евро
https://liveberlin.ru/posts/2018/03/01/komu-v-berline-zhit-horosho-statistika-zarplat-zhitelej-stolitsy/

я отредактирую предыдущий пост в соответствии с этой цифрой.

(добавлено) наверное из того источника была цифра нетто, а не брутто.
Востаннє редагувалось KML в Чет 12 лип, 2018 15:46, всього редагувалось 2 разів.
KML
 
Повідомлень: 58
З нами з: 16.04.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:32

  Тракторист написав:
  KML написав:остальные карты скинут пару евриков, но картину радикальным образом не поменяют

скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...


ну да, карту 25% продают за 19 евро сейчас.
но меня даже 19 евро не особо вдохновляют.
а вы купили? я так понимаю, раз пишите в таких подробностях, то, наверное, вы тоже из Германии.
KML
 
Повідомлень: 58
З нами з: 16.04.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:43

Это сравнение ни о чем. Надо сравнивать процентное соотношение проезда к средней зарплате.
djemen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:47

Уух нахоливарили :)

Я уловил следующую генеральную линию - стоимость проезда остается адекватной даже сопоставляя более высокие зарплаты в других столицах мира.

Согласен.

НO! Очень важное НО, о котором просто нельзя забыть.

Когда жители и гости, например, Лондона платят адекватную для Лондона цену за проезд (вместо Лондона можно поставить любой другой европейский город), они оплачивают не просто расходы на доставку себя из точки А в точку Б, они финансируют еще и развитие инфраструктуры.

Речь идет о строительстве новых веток, реконструкции старых станций метро, обновлении парка.

Почти все метрополитены европейских столиц позволяют добраться до аэропортов. В половине есть кольцевые линии, благодаря которым можно не менять вид транспорта.

Я уже не говорю о таких плюшках, как туалет на каждой станции и скоростной интернет на платформах и в тоннелях.

А что есть в нашем метро - 3 ветки, соединяющиеся только в центре (кольцо обеспечивает уже трамвай, и то - кольцо это с очень большой натяжкой), квакающая голосовая связь и невозможность купить воды и сходить в туалет, не выходя за турникеты!

И сколько было построено новых станций за последние 20 лет - напомнить? Аж 11 (и все за кредитные деньги)!

Поэтому стоимость проезда то останется адекватной, а вот воровство внутри метрополитена, не позволяющее развивать и модернизировать его, это из ряда вон.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 лип, 2018 15:49, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 02.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:49

  KML написав:
  Тракторист написав:
  KML написав:остальные карты скинут пару евриков, но картину радикальным образом не поменяют

скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...

ну да, карту 25% продают за 19 евро сейчас.
но меня даже 19 евро не особо вдохновляют.
а вы купили? я так понимаю, раз пишите в таких подробностях, то, наверное, вы тоже из Германии.

нет я из Украины, но по делам часто посещаю Германию. карту 25% брал 3 раза за последние 5 лет, когда планировал поездки по Германии с большим количеством переездов - например 19 евро можно отбить на одной поездке Берлин-Мюнхен...

P.S. что касается высоких цен на поездку из Берлина в Мюнхен в пятницу, то например на завтрашнюю пятницу можно приобрести билет на easyJet за 75 евро, что в 2 раза дешевле билета на завтра на прямой поезд по этому маршруту, а экономия по времени примерно 4 часа... :D
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 06.08.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:54

В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами. Если вы на машине добираетесь на работу -списываете с налогов расходы на бензин
Moimir
 
Повідомлень: 645
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:02

  Moimir написав:В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами.

из всех немцев, которых знаю, ни у одного такого коммунизма нет
Если вы на машине добираетесь на работу -списываете с налогов расходы на бензин

это правда, даже уточню - не обязательно машина и бензин, с обычного проезда (проездного) тоже можно вернуть небольшую сумму налогов. это лишь часть суммы, потраченной на проезд - хотя, соглашусь, мелочь, но приятно.
KML
 
Повідомлень: 58
З нами з: 16.04.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:12

  KML написав:
  Тракторист написав:
  KML написав:остальные карты скинут пару евриков, но картину радикальным образом не поменяют

скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...


ну да, карту 25% продают за 19 евро сейчас.
но меня даже 19 евро не особо вдохновляют.
а вы купили? я так понимаю, раз пишите в таких подробностях, то, наверное, вы тоже из Германии.


конечно надо брать 25% - вы на этой же поездкe до Мюнхена отбиваете - вы ведь туда-обратно едите? так вот с карточкой 86,8€ а без карточки 136€, если вы хоть один раз в командировку едите, работадатель оплатит эту карточку.

50% надо уже посчитать, если партнер сексуальный в Мюнхене к примеру, :wink: то вы туда регулярно, можно прикинуть. А 100% берут тока для коммивояджеров. Это фирмы платят.

  KML написав:1. я привел цену на месяц вперед. по вашей логике это как раз цена с экономией 50%. естественно, если покупать за несколько дней, цена будет в три раза выше.
2. до Мюнхена можно доехать на региональных поездах, я даже это практиковал. ехал 12 часов. доехал за 48 евро за двоих. это не вариант для регулярных поездок. в этом случае лучше уж автобус


не, не, не, если к примеру брать в сентябре то я вижу 68,8€ туда-обратно, вот теперь считайте с Украиной. :wink: Это еще нормальная, не акционная "25€".
на регионалах это жесть конечно но и тут вы не вчитались - там доплата 6€ за каждого пассажира, можно было еще 3 человек добрать через кляйнанзейгер и с ними разделить.

ну и еще есть блаблакар - можно дешевле фликсбуса найти, если жерез пару дней приспичило "полюбоваться Мюнхеном" :wink: . А так конечно изиджет...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 24.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:17

  KML написав:
  Moimir написав:В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами.

из всех немцев, которых знаю, ни у одного такого коммунизма нет


в смысле? у вас менеджеры по продажам не в друзьях?! Начальники отделов? И машина фирменная, и 100% банкарта. И нa многих фирмах дают 50€ в месяц необлагаемых на бензин или проездной всем сотрудникам, в некоторых фирмах бесплатно дают электровелосипед. Ростите над собой!!! :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 24.07.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на автогаз знову зросли
R2 » Чет 12 лип, 2018 15:50
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 15:50
Slon_Nosov
Насалик вважає, що ціни на газ для населення можна знижувати
R2 » Чет 12 лип, 2018 07:17
3 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 14:07
link654
У Києві подорожчає проїзд: як платити менше 1, 2
R2 » Сер 11 лип, 2018 07:25
12 685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 07:59
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.