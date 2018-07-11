Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:25
скидка по остальным картам ровно такая как на них написано 25% или 50%, причём очень часто по акции карту 25% можно приобрести за символическую сумму...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:28
искал источник, откуда взял, но так и не нашел.. ну, допустим, вот еще один источник. признаю, здесь цифра в разы выше, чем была приведена мною ранее - 3024 евро
я отредактирую предыдущий пост в соответствии с этой цифрой.
(добавлено) наверное из того источника была цифра нетто, а не брутто.
Востаннє редагувалось KML в Чет 12 лип, 2018 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:32
ну да, карту 25% продают за 19 евро сейчас.
но меня даже 19 евро не особо вдохновляют.
а вы купили? я так понимаю, раз пишите в таких подробностях, то, наверное, вы тоже из Германии.
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:43
Это сравнение ни о чем. Надо сравнивать процентное соотношение проезда к средней зарплате.
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:47
Уух нахоливарили :)
Я уловил следующую генеральную линию - стоимость проезда остается адекватной даже сопоставляя более высокие зарплаты в других столицах мира.
Согласен.
НO! Очень важное НО, о котором просто нельзя забыть.
Когда жители и гости, например, Лондона платят адекватную для Лондона цену за проезд (вместо Лондона можно поставить любой другой европейский город), они оплачивают не просто расходы на доставку себя из точки А в точку Б, они финансируют еще и развитие инфраструктуры.
Речь идет о строительстве новых веток, реконструкции старых станций метро, обновлении парка.
Почти все метрополитены европейских столиц позволяют добраться до аэропортов. В половине есть кольцевые линии, благодаря которым можно не менять вид транспорта.
Я уже не говорю о таких плюшках, как туалет на каждой станции и скоростной интернет на платформах и в тоннелях.
А что есть в нашем метро - 3 ветки, соединяющиеся только в центре (кольцо обеспечивает уже трамвай, и то - кольцо это с очень большой натяжкой), квакающая голосовая связь и невозможность купить воды и сходить в туалет, не выходя за турникеты!
И сколько было построено новых станций за последние 20 лет - напомнить? Аж 11 (и все за кредитные деньги)!
Поэтому стоимость проезда то останется адекватной, а вот воровство внутри метрополитена, не позволяющее развивать и модернизировать его, это из ряда вон.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 12 лип, 2018 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:49
нет я из Украины, но по делам часто посещаю Германию. карту 25% брал 3 раза за последние 5 лет, когда планировал поездки по Германии с большим количеством переездов - например 19 евро можно отбить на одной поездке Берлин-Мюнхен...
P.S. что касается высоких цен на поездку из Берлина в Мюнхен в пятницу, то например на завтрашнюю пятницу можно приобрести билет на easyJet за 75 евро, что в 2 раза дешевле билета на завтра на прямой поезд по этому маршруту, а экономия по времени примерно 4 часа...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:54
В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами. Если вы на машине добираетесь на работу -списываете с налогов расходы на бензин
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:02
из всех немцев, которых знаю, ни у одного такого коммунизма нет
это правда, даже уточню - не обязательно машина и бензин, с обычного проезда (проездного) тоже можно вернуть небольшую сумму налогов. это лишь часть суммы, потраченной на проезд - хотя, соглашусь, мелочь, но приятно.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:12
конечно надо брать 25% - вы на этой же поездкe до Мюнхена отбиваете - вы ведь туда-обратно едите? так вот с карточкой 86,8€ а без карточки 136€, если вы хоть один раз в командировку едите, работадатель оплатит эту карточку.
50% надо уже посчитать, если партнер сексуальный в Мюнхене к примеру, то вы туда регулярно, можно прикинуть. А 100% берут тока для коммивояджеров. Это фирмы платят.
не, не, не, если к примеру брать в сентябре то я вижу 68,8€ туда-обратно, вот теперь считайте с Украиной. Это еще нормальная, не акционная "25€".
на регионалах это жесть конечно но и тут вы не вчитались - там доплата 6€ за каждого пассажира, можно было еще 3 человек добрать через кляйнанзейгер и с ними разделить.
ну и еще есть блаблакар - можно дешевле фликсбуса найти, если жерез пару дней приспичило "полюбоваться Мюнхеном" . А так конечно изиджет...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:17
в смысле? у вас менеджеры по продажам не в друзьях?! Начальники отделов? И машина фирменная, и 100% банкарта. И нa многих фирмах дают 50€ в месяц необлагаемых на бензин или проездной всем сотрудникам, в некоторых фирмах бесплатно дают электровелосипед. Ростите над собой!!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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