Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: Чет 12 лип, 2018 15:47

Уух нахоливарили :)



Я уловил следующую генеральную линию - стоимость проезда остается адекватной даже сопоставляя более высокие зарплаты в других столицах мира.



Согласен.



НO! Очень важное НО, о котором просто нельзя забыть.



Когда жители и гости, например, Лондона платят адекватную для Лондона цену за проезд (вместо Лондона можно поставить любой другой европейский город), они оплачивают не просто расходы на доставку себя из точки А в точку Б, они финансируют еще и развитие инфраструктуры.



Речь идет о строительстве новых веток, реконструкции старых станций метро, обновлении парка.



Почти все метрополитены европейских столиц позволяют добраться до аэропортов. В половине есть кольцевые линии, благодаря которым можно не менять вид транспорта.



Я уже не говорю о таких плюшках, как туалет на каждой станции и скоростной интернет на платформах и в тоннелях.



А что есть в нашем метро - 3 ветки, соединяющиеся только в центре (кольцо обеспечивает уже трамвай, и то - кольцо это с очень большой натяжкой), квакающая голосовая связь и невозможность купить воды и сходить в туалет, не выходя за турникеты!



И сколько было построено новых станций за последние 20 лет - напомнить? Аж 11 (и все за кредитные деньги)!



Поэтому стоимость проезда то останется адекватной, а вот воровство внутри метрополитена, не позволяющее развивать и модернизировать его, это из ряда вон.