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Ціни на проїзд в метро столиці
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Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:20

  KML написав:
  Moimir написав:В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами.

из всех немцев, которых знаю, ни у одного такого коммунизма нет
Если вы на машине добираетесь на работу -списываете с налогов расходы на бензин

это правда, даже уточню - не обязательно машина и бензин, с обычного проезда (проездного) тоже можно вернуть небольшую сумму налогов. это лишь часть суммы, потраченной на проезд - хотя, соглашусь, мелочь, но приятно.

Даже если вы добираетесь на работу велосипеде, вы можете списать 0,60/день на расходы. Билеты с отметкой автомата/контролёра списывается полная стоимость (до 1000евро/год)
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:22

Re: в прямом

  Kripo написав:дают электровелосипед. Ростите над собой!

Возвращайтесь в Украину!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:26

  sal написав:
  Kripo написав:дают электровелосипед. Ростите над собой!

Возвращайтесь в Украину!


бррр... :lol: :lol: лучше вы к нам!
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:28

  Moimir написав:
  KML написав:
  Moimir написав:В Германии зачастую сотруднику вообще ничего не стоит проезд - компании об этом заботятся сами.

из всех немцев, которых знаю, ни у одного такого коммунизма нет
Если вы на машине добираетесь на работу -списываете с налогов расходы на бензин

это правда, даже уточню - не обязательно машина и бензин, с обычного проезда (проездного) тоже можно вернуть небольшую сумму налогов. это лишь часть суммы, потраченной на проезд - хотя, соглашусь, мелочь, но приятно.

Даже если вы добираетесь на работу велосипеде, вы можете списать 0,60/день на расходы. Билеты с отметкой автомата/контролёра списывается полная стоимость (до 1000евро/год)


блин, "до 1000€ в год" не учитывается, вы и так это должно потратить, если расстояние больше, или платежи подтвержденные, то то что БОЛЬШЕ 1000€ с налогов списывают.
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:21

  Kripo написав:
  Moimir написав:
блин, "до 1000€ в год" не учитывается, вы и так это должно потратить, если расстояние больше, или платежи подтвержденные, то то что БОЛЬШЕ 1000€ с налогов списывают.

Не совсем понял..для БОЛЬШЕ 1000 нужны подтверждения, ДО на рабочие расходы (а это может быть не только проезд)- смело и гарантированно
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:31

  Moimir написав:
  Kripo написав:
  Moimir написав:
блин, "до 1000€ в год" не учитывается, вы и так это должно потратить, если расстояние больше, или платежи подтвержденные, то то что БОЛЬШЕ 1000€ с налогов списывают.

Не совсем понял..для БОЛЬШЕ 1000 нужны подтверждения, ДО на рабочие расходы (а это может быть не только проезд)- смело и гарантированно


да можете эту графу в декларации даже пустой оставить, по ней ДО 1000€ в год ничего не спишут и не вернут. Вернут если БОЛЬШЕ 1000€ типа потратили на дорогу на работу и то что ВЫШЕ 1000€ спишут с налогооблагаемой суммы - т.е. вам вернут только налоги взятые с этой суммы. Ферштейн? :wink:

а "рабочие расходы" это другое - это несколько позиций - это и комьютеры-ноутбуки-айпады и книги и расходы на переезд и расходы на собеседования и недополученные Tagegeld за командировки и так далее, 50€ заплатите штеоербератору один раз как минимум, вернете минимум 300€ или купите книгу и дайте жене (или мужу или кто там у вас, не мое дело :wink: ) - пусть изучает.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03

Kripo,

Не пишите ерунду про возврат налогов в Германии. Возвращают ПАУШАЛЬНО до 1000€ в год расходы на транспорт - то есть БЕЗ подтверждения (чеков/билетов) вам вернут налог назад от 1000€, то есть примерно 225€ вернут. А если расходы выше тогда обязательно чеки нужны прилагать к декларации! Ферштейн?! Можете легко в интернете найти эту инфу. А я Вам сообщаю как живущий в Германии и списовавшый с налогов неоднократно, в том числе паушально траспортные расходы.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:16

А еще интересно как подсчитывали прайсы на проезд для статьи? Схемы оплаты за проезд не однозначные в Европе. К примеру Берлин - короткий одноразовый билет 1.7€ что примерно 52 грн. Есть месячный билет от 81€ (зависит от зон проезда) - катайся хоть сто раз в день, допустим минимум 2 раза в день = 1.35€ в день = примерно 41 грн. Там еще групповые билеты и тд и тп. Гибкая система короче. И еще - метро как бы намного современней как правило.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:20

Поправка 1.35€ это за одну поездку а не день, если кататся 2 раза в день по проездному. И там еще писали про штоербератера - дороже обойдется чем 50€ (знакомые пользовались), я например все в инете вычитал плюс с немцами совотевался - пользуюсь онлайн программой для подачи декларации - 20€ и красота (сам нашел).
Ares
 
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