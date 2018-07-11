Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: Чет 12 лип, 2018 17:31

Moimir написав: Kripo написав: Moimir написав:

блин, "до 1000€ в год" не учитывается, вы и так это должно потратить, если расстояние больше, или платежи подтвержденные, то то что БОЛЬШЕ 1000€ с налогов списывают. блин, "до 1000€ в год" не учитывается, вы и так это должно потратить, если расстояние больше, или платежи подтвержденные, то то что БОЛЬШЕ 1000€ с налогов списывают.

Не совсем понял..для БОЛЬШЕ 1000 нужны подтверждения, ДО на рабочие расходы (а это может быть не только проезд)- смело и гарантированно Не совсем понял..для БОЛЬШЕ 1000 нужны подтверждения, ДО на рабочие расходы (а это может быть не только проезд)- смело и гарантированно

да можете эту графу в декларации даже пустой оставить, по ней ДО 1000€ в год ничего не спишут и не вернут. Вернут если БОЛЬШЕ 1000€ типа потратили на дорогу на работу и то что ВЫШЕ 1000€ спишут с налогооблагаемой суммы - т.е. вам вернут только налоги взятые с этой суммы. Ферштейн?а "рабочие расходы" это другое - это несколько позиций - это и комьютеры-ноутбуки-айпады и книги и расходы на переезд и расходы на собеседования и недополученные Tagegeld за командировки и так далее, 50€ заплатите штеоербератору один раз как минимум, вернете минимум 300€ или купите книгу и дайте жене (или мужу или кто там у вас, не мое дело) - пусть изучает.