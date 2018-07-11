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Ціни на проїзд в метро столиці
залишаться одними з...

Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:33

Re: Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

  Ares написав:е пишите ерунду про возврат налогов в Германии. Возвращают ПАУШАЛЬНО до 1000€ в год расходы на транспорт - то есть БЕЗ подтверждения (чеков/билетов) вам вернут налог назад от 1000€, то есть примерно 225€ вернут. А если расходы выше тогда обязательно чеки нужны прилагать к декларации! Ферштейн?! Можете легко в интернете найти эту инфу. А я Вам сообщаю как живущий в Германии и списовавшый с налогов неоднократно, в том числе паушально траспортные расходы.


боже, заполните декларацию сами, а потом посмотрите вернули ли вам эти 225€?! посмотрите на бешайд который пришел, а потом спорьте!
эти 1000€ включены уже как необлагаемые налогом, и похер что вы там заполняете, вам 225€ не возвращают на счет, Ферштейн?!

Только то что больше 1000€ будут учитывать СНОВА и вот с того чtо больше вам вернут реальные деньги, в зависимости от доходов будут % считать. если вы конечно не частный предприниматель, если по контракту работаете, то налоги за вас уже заплатил работадатель и он уже учел эти паушальные 1000€ в год как необлагаемые, вы уже НЕ ЗАПЛАТИЛИ с них налогов, соответственно и возвратить не можете.

Так что это вы ерунду пишите!

А к бератару надо сходить, консультация стоит 50€, если он заполнять будет, то с возвращенной суммы возьмет процент, и выйдет значительно дороже, но хоть один раз а это стоит сделать, так как в программе вы всех вариантов не увидете, не поймете как ими воспользоваться. К примеру, помощь вы оформляете?! Командировки? Бевербунгкостен? А это 300€ живых денег в год, а вы тут эльстером своим хвастаетесь.

И еще, уважительней!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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