Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Ares написав:е пишите ерунду про возврат налогов в Германии. Возвращают ПАУШАЛЬНО до 1000€ в год расходы на транспорт - то есть БЕЗ подтверждения (чеков/билетов) вам вернут налог назад от 1000€, то есть примерно 225€ вернут. А если расходы выше тогда обязательно чеки нужны прилагать к декларации! Ферштейн?! Можете легко в интернете найти эту инфу. А я Вам сообщаю как живущий в Германии и списовавшый с налогов неоднократно, в том числе паушально траспортные расходы.
боже, заполните декларацию сами, а потом посмотрите вернули ли вам эти 225€?! посмотрите на бешайд который пришел, а потом спорьте! эти 1000€ включены уже как необлагаемые налогом, и похер что вы там заполняете, вам 225€ не возвращают на счет, Ферштейн?!
Только то что больше 1000€ будут учитывать СНОВА и вот с того чtо больше вам вернут реальные деньги, в зависимости от доходов будут % считать. если вы конечно не частный предприниматель, если по контракту работаете, то налоги за вас уже заплатил работадатель и он уже учел эти паушальные 1000€ в год как необлагаемые, вы уже НЕ ЗАПЛАТИЛИ с них налогов, соответственно и возвратить не можете.
Так что это вы ерунду пишите!
А к бератару надо сходить, консультация стоит 50€, если он заполнять будет, то с возвращенной суммы возьмет процент, и выйдет значительно дороже, но хоть один раз а это стоит сделать, так как в программе вы всех вариантов не увидете, не поймете как ими воспользоваться. К примеру, помощь вы оформляете?! Командировки? Бевербунгкостен? А это 300€ живых денег в год, а вы тут эльстером своим хвастаетесь.
Кто Вам сказал что эти 1000 евро учитываются работодателем при начислении зарплаты? Вы на приколах?)) Учитывается только грундфрайбетраг - там около 9000 в год. Само собой что декларировал 1000 ойро как мои транспорт расходы и получал бешайд с возвратом (а если точнее в Анлаге N оно в зависимости от расстояния само рассчитывает сумму если она до 1000 то можете ставить 1000 паушально). Короче, не вводите людей в заблуждение своим незнанием. Почитайте на сайтах русскоязычных если хотите, или немецких как угодно. Так же паушально можете вычесть 16 евро за обслуживание счета без чеков, т.е. вернут примерно 3.6 ойро.
Пользуюсь не эльстером (хотя оно генерит бумажку через него в итоге, но вебморда совершенно другая), интерфейс как раз таки подсказывает что и где можно вычесть, удобная штука, плюс сам разузнал много чего.
А к бератеру есть смысл идти только если совсем не знаешь немецкий или очень лень потратить немного времени и самому все сделать.
Ares написав:Кто Вам сказал что эти 1000 евро учитываются работодателем при начислении зарплаты?
для слабоум... Для тех кто не может контролировать результат своих действий повторяю:
Kripo написав:боже, заполните декларацию сами, а потом посмотрите вернули ли вам эти 225€?! посмотрите на бешайд который пришел, а потом спорьте! эти 1000€ включены уже как необлагаемые налогом, и похер что вы там заполняете, вам 225€ не возвращают на счет, Ферштейн?!
"В строках 41-42 указывается стоимость приобретенных для работы средств: компьютера, рабочей одежды (имеются в виду, конечно, не джинсы и не костюм для совещаний), инструментов, канцелярии, книг по профессии. Все эти средства должны использоваться именно для работы. Если стоимость этих средств вместе с другими суммами Werbungskosten не превышает 1000 евро паушальной суммы, которую получают все наемные работники, то их можно вовсе не указывать - все равно не учтут. Если же 1000 евро выбирается другими средствами (например, расстояние до работы большое), то смысл есть. Но следует учитывать, что дорогостоящие рабочие средства (дороже 490 евро) будут списываться в течение нескольких лет." https://expat-rusde.livejournal.com/53401.html
Den Pauschbetrag erhalten Sie, wenn Sie in Ihrer Steuererklärung keine Werbungskosten geltend machen oder wenn Ihre nachgewiesenen Werbungskosten niedriger als der Pauschbetrag sind. Können Sie Werbungskosten über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag nachweisen, wird natürlich der höhere Betrag berücksichtigt.
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag (oder Werbungskosten-Pauschbetrag) beträgt 1.000,00 € jährlich (bis 2010 920,00 €). Er wird bereits während des Jahres monatlich beim Lohnsteuerabzug in den Lohnsteuerklassen I bis V berücksichtigt.
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird bei der Einkommensteuerveranlagung von den Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit (Bruttoarbeitslohn) abgezogen. Nur die danach verbleibenden Einkünfte versteuern Sie. Liegt Ihr Arbeitslohn unter 1.000,00 €, reduziert der Arbeitnehmer-Pauschbetrag Ihre Einnahmen auf 0,00 €. Er führt aber nicht zu negativen Einkünften (Verlusten). https://www.steuertipps.de/steuererklae ... uschbetrag
вот за это -
Ares написав:ак же паушально можете вычесть 16 евро за обслуживание счета без чеков, т.е. вернут примерно 3.6 ойро.
спасибо!
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 лип, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Вы там что то об уважении говорили а сами ферштейнами кидались тут на других, а теперь меня оскорбляете, так что уважения Вы не заслуживаете ни от кого. Делаю вывод что вы ограниченный человек просто напросто - глупый и злой. Я бы фото бешайда скинул сюда, если б мог. 1000 учитывается если Вы их указали.
Вкладчик1234 написав:А метро не хочет показать, куда деваются деньги за рекламу и аренду? Может тогда проезд можно будет сделать вообще бесплатным и обновить поезда?
Рекламы в метро стало в десятки раз меньше, потому что как раз она стала прозрачной. Все есть на Прозорро. Хватит жевать старые басни и лгать на лево и направо.
Станцию метро "Театральная" так заклеили рекламой, только на потолке ещё нету, из окна вагона она уже стала неузнаваемая, а был когда-то натуральный камень. Стало больше в 10 раз, а не меньше, лжёте вы.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
ZZZZZZZZZ написав:Да когда ж надоест уже сравнивать что- то с пальцем?! Подобные выкладки могут быть восприняты только в сравнении с уровнем доходов, зарплат и пенсий. .....
Сравнение с минималкой минимальная почасовая оплата в Украине - 22.41 грн планируемая стоимость проезда в Киеве - 8 грн соотношение к МПО - можно прокатиться 2,8 раз
минимальная почасовая оплата в Германии - 8,84 евро стоимость проезда в Берлине (один из самых дешевых городов Германии) - 2.7 евро соотношение к МПО - можно прокатиться 3,27 раз (немец выигрывает)
Сравнение со средним доходом средняя зарплата в Киеве в 2017 году (Державна Служба Статистики) - 12 124 грн соотношение: можно съездить 1515 раз
средняя зарплата в Берлине - 3024 евро (брутто) соотношение к проезду: 1120 раз (немец однозначно проигрывает; расчет не учитывает, что в Берлине билет действует два часа с пересадками; с другой стороны, наша официальная статистика не учитывает серые и черные зарплаты, поэтому условно всё честно)
Кстати, раз уже пошел такой зашквар, давайте сравним с ценой проезда в поездах. Берлин-Мюнхен, пятница 10 августа, вечер, почти 600 км, стоимость 68 евро. соотношение к средней зарплате: 44. (но есть одно но: это стоимость без резервации, а в пятницу вечером без резервации ехать - не очень) Киев-Львов, пятница 10 августа, вечер, стоимость экспресса 403 грн соотношение к средней зарплате киевлянина: 30. Перевес в пользу немца. Но это мы сравниваем экспрессы. в Украине есть масса более дешевых вариантов в виде ночных поездов, а в Германии на железной дороге такого нет, региональные поезда на такие большие расстояния не подходят, поэтому единственная адекватная дешевая альтернатива - автобусы.
Итого: жаловаться особо не на что, ситуация практически эквивалентная, и разнится лишь в деталях (качество транспорта; наличие альтернатив; надежность и т.д.)
Почасовая оплата - 22.41 это грязными, отнимите от неё ещё 30%. А сколько немцы на еду тратят в %%, так же более 50%%, в Киеве у многих людей зарплата менее 10 тыс., это как средняя температура по палате зарплата 12124грн.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)