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Ціни на проїзд в метро столиці
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Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:24

  ruvex написав:
  nlv555 написав:а теперь доход сравните.... тех кто на этом "метре" ездит.....

Те кто так считает, на нем не ездит.

Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.
Востаннє редагувалось nittochca в П'ят 13 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:35

  nittochca написав:
  vetka написав:
  laa1999 написав:Да ,но про субсидии для собственников жилья -там речи нет, как и про льготную цену на местные ресурсы...

Хорошая поставка вопроса. Человек в совке пропахал на заводе, заработал квартиру, сейчас на пенсии, нуждается в субсидии, то вашей прозападной логике, надо продать квартиру, переехать на съемную и только потом оформить субсидию?

Продать квартиру и снимать за проданные, субсидии или проч. помощи не будет, он, наверное так хотел бы.

Аааа, идея - Агонь!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:37

  sena_2008atp написав:Скільки можна друкувати таку дурню,а головне для кого?Спочатку покажіть інфографіку зарплатні в Європі,потім зрівнюйте.Помножте середню по Європі 3000 євро на 30.6=108000гр. І порівнюйте проїзд в метро з цчєю цифрою.

Кто Вам сказал, что средняя зп по Европе 3000 евро? Даже для Германии - это не средняя, а очень такая неплохая зп.
vetka
 
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