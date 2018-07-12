Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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nlv555 написав:а теперь доход сравните.... тех кто на этом "метре" ездит.....
Те кто так считает, на нем не ездит.
Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.
Востаннє редагувалось nittochca в П'ят 13 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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laa1999 написав:Да ,но про субсидии для собственников жилья -там речи нет, как и про льготную цену на местные ресурсы...
Хорошая поставка вопроса. Человек в совке пропахал на заводе, заработал квартиру, сейчас на пенсии, нуждается в субсидии, то вашей прозападной логике, надо продать квартиру, переехать на съемную и только потом оформить субсидию?
Продать квартиру и снимать за проданные, субсидии или проч. помощи не будет, он, наверное так хотел бы.
sena_2008atp написав:Скільки можна друкувати таку дурню,а головне для кого?Спочатку покажіть інфографіку зарплатні в Європі,потім зрівнюйте.Помножте середню по Європі 3000 євро на 30.6=108000гр. І порівнюйте проїзд в метро з цчєю цифрою.
Кто Вам сказал, что средняя зп по Европе 3000 евро? Даже для Германии - это не средняя, а очень такая неплохая зп.