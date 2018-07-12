Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:47

nittochca написав: Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает. Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.

Европейцы СОДЕРЖАТ своих родителей пенсионеров, потому что не всё исчисляется пенсией. Когда человек-пенсионер сам о себе может позаботиться, то да, пенсии, конечно, достаточно. Но жизнь - она не такая безоблачная, и часто требуется уход за престарелыми людьми, который обходится в Германии минимум в 1200 евро в месяц, но как правило - намного больше. Похороны и вовсе обычно стоят не менее 7000 евро. И это не из пенсии пенсионера платится, а из кармана близких людей. Как и в Украине.Хватит представлять, что в Европе деньги валятся с неба и жить вообще лафа. Это мир- но для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно работать в поте лица. Это не коммунизм, который вы себе представляете и о котором мечтаете.