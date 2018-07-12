Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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nlv555 написав:а теперь доход сравните.... тех кто на этом "метре" ездит.....
Те кто так считает, на нем не ездит.
Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.
Востаннє редагувалось nittochca в П'ят 13 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
laa1999 написав:Да ,но про субсидии для собственников жилья -там речи нет, как и про льготную цену на местные ресурсы...
Хорошая поставка вопроса. Человек в совке пропахал на заводе, заработал квартиру, сейчас на пенсии, нуждается в субсидии, то вашей прозападной логике, надо продать квартиру, переехать на съемную и только потом оформить субсидию?
Продать квартиру и снимать за проданные, субсидии или проч. помощи не будет, он, наверное так хотел бы.
sena_2008atp написав:Скільки можна друкувати таку дурню,а головне для кого?Спочатку покажіть інфографіку зарплатні в Європі,потім зрівнюйте.Помножте середню по Європі 3000 євро на 30.6=108000гр. І порівнюйте проїзд в метро з цчєю цифрою.
Кто Вам сказал, что средняя зп по Европе 3000 евро? Даже для Германии - это не средняя, а очень такая неплохая зп.
vetka, совершенно верно, 3000 это разве что брутто, из этой зарплаты отнимите минимум процентов 40 на налоги (с учетом страховок, обязательных платежей за радио и телевидение). итого останется грубо говоря 1800 евро чистыми. мне кажется, у нас люди живут какими-то иллюзиями, которыми они прикрываются, чтобы объяснить, почему у них в жизни всё не так.
nittochca написав:Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.
Европейцы СОДЕРЖАТ своих родителей пенсионеров, потому что не всё исчисляется пенсией. Когда человек-пенсионер сам о себе может позаботиться, то да, пенсии, конечно, достаточно. Но жизнь - она не такая безоблачная, и часто требуется уход за престарелыми людьми, который обходится в Германии минимум в 1200 евро в месяц, но как правило - намного больше. Похороны и вовсе обычно стоят не менее 7000 евро. И это не из пенсии пенсионера платится, а из кармана близких людей. Как и в Украине. Хватит представлять, что в Европе деньги валятся с неба и жить вообще лафа. Это мир возможностей - но для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно работать в поте лица. Это не коммунизм, который вы себе представляете и о котором мечтаете.
galkhua написав:Не берем во внимание доходы...Прага...Проездной(Lítačka) на месяц, для тех кто постоянно пользуется, стоит 660грн. Вы свободно нужное количество раз, без ограничения по видам транспорта ездите по городу. А теперь вопрос, сколько стоит у нас данный сабж? Думаю понятно что не в нашу пользу(сейчас 710грн, сколько будет....посмотрим).
якщо в Польщі проїзний на всі види громадського транспорту (в тому числі приміські потяги в межах міста) і на 1 місяць буде 100 злотих (700 грн при курсі 1 зл до 7 грн), то на 3 місяці буде 260 злотих, тобто ще на 15% дешевше...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vetka написав:Хорошая поставка вопроса. Человек в совке пропахал на заводе, заработал квартиру, сейчас на пенсии, нуждается в субсидии, то вашей прозападной логике, надо продать квартиру, переехать на съемную и только потом оформить субсидию?
Продать квартиру и снимать за проданные, субсидии или проч. помощи не будет, он, наверное так хотел бы.
Аааа, идея - Агонь!
і субсидії не тре - хай діти помогають, і пенсії теж. нема дітей - тре було нарожать, сам собі злобний Буратіно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
sena_2008atp написав:Скільки можна друкувати таку дурню,а головне для кого?Спочатку покажіть інфографіку зарплатні в Європі,потім зрівнюйте.Помножте середню по Європі 3000 євро на 30.6=108000гр. І порівнюйте проїзд в метро з цчєю цифрою.
Кто Вам сказал, что средняя зп по Европе 3000 евро? Даже для Германии - это не средняя, а очень такая неплохая зп.
3000 евро-брутто это во многих регионах Германии даже ниже средней зарплаты. кстати если иностранец претендует на трудовую визу, то бюро по работе с иностранцами в большинстве случаев от него потребуют подтверждения дохода не менее 3000 евро-брутто в месяц...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев