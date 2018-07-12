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Ціни на проїзд в метро столиці
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Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:54

  vladvlas написав:
  Тракторист написав:...если иностранец претендует на трудовую визу, то бюро по работе с иностранцами в большинстве случаев от него потребуют подтверждения дохода не менее 3000 евро-брутто в месяц
А ссылочку можно на официальную доку?
По первой попавшейся ссылке совсем другие цифры. Кто же из вас врет?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Голубая_карта#Требования_по_оплате_труда

Германия: на начало апреля 2018 года, установлена заработная плата € 52 000 (€ 4 333 брутто / ежемесячно) или 40 560 евро (3,380 брутто / ежемесячно).

http://hochusvalit.com/germaniya/raboch ... -germaniyu

Голубая карта ЕС в Германию (EU Blue Card)
Для получения Голубой карты ЕС в 2018 году иностранец должен иметь высшее образование, признанное в Германии, и трудовой контракт с немецким работодателем. При этом уровень заработной платы не может быть менее 52 тысяч евро в год (4,3 тысячи евро в месяц). Для особо ценных в Германии работников – ученых, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов допускается минимальный доход в 40,6 тысяч евро в год (3,4 тысяч евро в месяц).
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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