Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Голубая карта ЕС в Германию (EU Blue Card) Для получения Голубой карты ЕС в 2018 году иностранец должен иметь высшее образование, признанное в Германии, и трудовой контракт с немецким работодателем. При этом уровень заработной платы не может быть менее 52 тысяч евро в год (4,3 тысячи евро в месяц). Для особо ценных в Германии работников – ученых, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов допускается минимальный доход в 40,6 тысяч евро в год (3,4 тысяч евро в месяц).
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев