Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:09

KML написав: nittochca написав: Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает. Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.



Европейцы СОДЕРЖАТ своих родителей пенсионеров, потому что не всё исчисляется пенсией. Когда человек-пенсионер сам о себе может позаботиться, то да, пенсии, конечно, достаточно. Но жизнь - она не такая безоблачная, и часто требуется уход за престарелыми людьми, который обходится в Германии минимум в 1200 евро в месяц, но как правило - намного больше. Похороны и вовсе обычно стоят не менее 7000 евро. И это не из пенсии пенсионера платится, а из кармана близких людей. Как и в Украине.

Хватит представлять, что в Европе деньги валятся с неба. Европейцы СОДЕРЖАТ своих родителей пенсионеров, потому что не всё исчисляется пенсией. Когда человек-пенсионер сам о себе может позаботиться, то да, пенсии, конечно, достаточно. Но жизнь - она не такая безоблачная, и часто требуется уход за престарелыми людьми, который обходится в Германии минимум в 1200 евро в месяц, но как правило - намного больше. Похороны и вовсе обычно стоят не менее 7000 евро. И это не из пенсии пенсионера платится, а из кармана близких людей. Как и в Украине.Хватит представлять, что в Европе деньги валятся с неба.

В Украине на минималку сиделку не найти вовсе, у вас там наши гастарбайтеры идут работать сиделками, а здесь легче самому уволиться с работы и ухаживать, чем найти человека на 22 грн в час. Скажите, может немецкие пенсионеры, тоже тратят на лекарства по полпенсии ежемесячно, а то и поболее? Моя соседка выехала в Германию 15 лет назад, там работы мало, пособия получает, когда была в Киеве надо было ей проконсультироваться у врача, я ей предложила одного хорошего доктора, консультация платная естественно, но она отказалась, сказала что вернётся в Германию сходит к врачу обследуется там, ей там это будет бесплатно. А про похороны, так Вы тут правы, тем украинским пенсионерам у кого пенсии по 13тыс. и больше, государство выдает 2-х кратную пенсию на похорон, для них уже коммунизм наступил, а тем у кого доходы возле минимальных надо год не есть не пить, на чёрный день складывать. Скажите, в Германии, когда человек умирает, государство ничем не помогает или тоже даёт по 2 пенсии, а если скончался не пенсионер, то семья в пролёте?