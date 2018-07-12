Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...
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Голубая карта ЕС в Германию (EU Blue Card) Для получения Голубой карты ЕС в 2018 году иностранец должен иметь высшее образование, признанное в Германии, и трудовой контракт с немецким работодателем. При этом уровень заработной платы не может быть менее 52 тысяч евро в год (4,3 тысячи евро в месяц). Для особо ценных в Германии работников – ученых, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов допускается минимальный доход в 40,6 тысяч евро в год (3,4 тысяч евро в месяц).
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
KML написав:vetka, совершенно верно, 3000 это разве что брутто, из этой зарплаты отнимите минимум процентов 40 на налоги (с учетом страховок, обязательных платежей за радио и телевидение). итого останется грубо говоря 1800 евро чистыми. мне кажется, у нас люди живут какими-то иллюзиями, которыми они прикрываются, чтобы объяснить, почему у них в жизни всё не так.
nittochca написав:Если посчитать доходы только тех кто ездит в общественном транспорте, и не включать доходы собственников авто, которым без разницы стоимость проезда в трамвае или метро, то средний доход киевлян не будет и близко 12 тыс. грн. А ещё европейцы не содержат своих родителей пенсионеров, потому что пенсии в Украине на еду не всегда хватает.
Европейцы СОДЕРЖАТ своих родителей пенсионеров, потому что не всё исчисляется пенсией. Когда человек-пенсионер сам о себе может позаботиться, то да, пенсии, конечно, достаточно. Но жизнь - она не такая безоблачная, и часто требуется уход за престарелыми людьми, который обходится в Германии минимум в 1200 евро в месяц, но как правило - намного больше. Похороны и вовсе обычно стоят не менее 7000 евро. И это не из пенсии пенсионера платится, а из кармана близких людей. Как и в Украине. Хватит представлять, что в Европе деньги валятся с неба.
В Украине на минималку сиделку не найти вовсе, у вас там наши гастарбайтеры идут работать сиделками, а здесь легче самому уволиться с работы и ухаживать, чем найти человека на 22 грн в час. Скажите, может немецкие пенсионеры, тоже тратят на лекарства по полпенсии ежемесячно, а то и поболее? Моя соседка выехала в Германию 15 лет назад, там работы мало, пособия получает, когда была в Киеве надо было ей проконсультироваться у врача, я ей предложила одного хорошего доктора, консультация платная естественно, но она отказалась, сказала что вернётся в Германию сходит к врачу обследуется там, ей там это будет бесплатно. А про похороны, так Вы тут правы, тем украинским пенсионерам у кого пенсии по 13тыс. и больше, государство выдает 2-х кратную пенсию на похорон, для них уже коммунизм наступил, а тем у кого доходы возле минимальных надо год не есть не пить, на чёрный день складывать. Скажите, в Германии, когда человек умирает, государство ничем не помогает или тоже даёт по 2 пенсии, а если скончался не пенсионер, то семья в пролёте?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Голубая карта ЕС в Германию (EU Blue Card) Для получения Голубой карты ЕС в 2018 году иностранец должен иметь высшее образование, признанное в Германии, и трудовой контракт с немецким работодателем. При этом уровень заработной платы не может быть менее 52 тысяч евро в год (4,3 тысячи евро в месяц). Для особо ценных в Германии работников – ученых, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов допускается минимальный доход в 40,6 тысяч евро в год (3,4 тысяч евро в месяц).
Допустим это так, но по вашей ссылке ниже:
Общая занятость (General Employment) Самый распространенный вид рабочей визы в Германию. Выдается иностранным работникам, в которых нуждается немецкая экономика. От зарубежного соискателя требуется наличие трудового контракта и подтверждение профессиональной квалификации для выполнения конкретного типа работ. Высшее образование необязательно. Основная сложность в получении – дефицит вакансий и высокая конкуренция.
Голубая карта ЕС в Германию (EU Blue Card) Для получения Голубой карты ЕС в 2018 году иностранец должен иметь высшее образование, признанное в Германии, и трудовой контракт с немецким работодателем. При этом уровень заработной платы не может быть менее 52 тысяч евро в год (4,3 тысячи евро в месяц). Для особо ценных в Германии работников – ученых, математиков, инженеров, врачей и IT-специалистов допускается минимальный доход в 40,6 тысяч евро в год (3,4 тысяч евро в месяц).
Допустим это так, но по вашей ссылке ниже:
Общая занятость (General Employment) Самый распространенный вид рабочей визы в Германию. Выдается иностранным работникам, в которых нуждается немецкая экономика. От зарубежного соискателя требуется наличие трудового контракта и подтверждение профессиональной квалификации для выполнения конкретного типа работ. Высшее образование необязательно. Основная сложность в получении – дефицит вакансий и высокая конкуренция.
Никаких требований по зп. Как так?
никакого противоречия нет: при получении голубой карты вас не ограничивают ни списком специальностей, ни квотами, а во втором случае есть конкретный список специальностей и квот по каждой из них на каждый год (со списком можно познакомится на сайте посольства)...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист написав:никакого противоречия нет: при получении голубой карты вас не ограничивают ни списком специальностей, ни квотами, а во втором случае есть конкретный список специальностей и квот по каждой из них на каждый год (со списком можно познакомится на сайте посольства)...
"не ограничивают никаким спиской специальностей" это полнейшая чушь. вы вообще в теме не разбираетесь и спорите. начнем с того, что блукард это виза для высококвалифицированных работников. т.е. сварщиком по этой визе вы ну никак не приедете. по этой визе есть целый ряд требований, в частности образование по специальности, причем не абы какого вуза, и не абы какая специальность, а из списка разрешенных, и этот список есть на специальном сайте. далее, по блукард две категории людей: с зарплатой от 40500 евро в год брутто - программисты, медики, ученые. это категория "очень востребованные". и вторая категория - с зарплатой от 52 тыс евро в год брутто - любая специальность из остального списка. но прикол в том, что на зарплату 52000 вас возьмут только если вы очень редкий специалист, которого в Германии не отыскать. в итоге по блукард едут преимущественно айти-специалисты, остальные не едут, потому что есть здоровая конкуренция. я уже молчу о том, что немецкие работодатели просто не хотят заморачиваться с визами. по рабочей визе таких ограничений нет, в том числе и по размеру зарплаты, но, как говорят многочисленные форумы, получить рабочую визу в Германию практически нереально. причина проста - чтобы устроиться в немецкую компанию, работодатель должен доказать, что на это место совершенно невозможно взять немца или другого гражданина ЕС. а это, сами понимаете, большая редкость, желающие всегда найдутся.
Востаннє редагувалось KML в Нед 15 лип, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.