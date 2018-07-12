Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з...

Додано: Нед 15 лип, 2018 14:04

Тракторист написав: никакого противоречия нет: при получении голубой карты вас не ограничивают ни списком специальностей, ни квотами, а во втором случае есть конкретный список специальностей и квот по каждой из них на каждый год (со списком можно познакомится на сайте посольства)... никакого противоречия нет: при получении голубой карты вас не ограничивают ни списком специальностей, ни квотами, а во втором случае есть конкретный список специальностей и квот по каждой из них на каждый год (со списком можно познакомится на сайте посольства)...

"не ограничивают никаким спиской специальностей" это полнейшая чушь. вы вообще в теме не разбираетесь и спорите. начнем с того, что блукард это виза для высококвалифицированных работников. т.е. сварщиком по этой визе вы ну никак не приедете. по этой визе есть целый ряд требований, в частности образование по специальности, причем не абы какого вуза, и не абы какая специальность, а из списка разрешенных, и этот список есть на специальном сайте. далее, по блукард две категории людей: с зарплатой от 40500 евро в год брутто - программисты, медики, ученые. это категория "очень востребованные". и вторая категория - с зарплатой от 52 тыс евро в год брутто - любая специальность из остального списка. но прикол в том, что на зарплату 52000 вас возьмут только если вы очень редкий специалист, которого в Германии не отыскать. в итоге по блукард едут преимущественно айти-специалисты, остальные не едут, потому что есть здоровая конкуренция. я уже молчу о том, что немецкие работодатели просто не хотят заморачиваться с визами.по рабочей визе таких ограничений нет, в том числе и по размеру зарплаты, но, как говорят многочисленные форумы, получить рабочую визу в Германию практически нереально. причина проста - чтобы устроиться в немецкую компанию, работодатель должен доказать, что на это место совершенно невозможно взять немца или другого гражданина ЕС. а это, сами понимаете, большая редкость, желающие всегда найдутся.