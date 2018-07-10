Про це повідомляється на сайті Ради.
Дивися повний текст Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до порядку денного законопроекти про \"єврономери\".
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Додано: Чет 12 лип, 2018 10:50
Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до порядку денного законопроекти про \"єврономери\".
Додано: Чет 12 лип, 2018 10:50
Пора внести закон, что за нарушение регистрации расторможенного авто не смешные штрафы, а конфискация авто и пожизненное лишение прав. Пусть на великах ездят.
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:10
..так а в чем "прикол" для "б***" - они вроде как и вышли на свой "майданчик" ПРОТИВ предложенных законопроектов!!??
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:38
Какой бы акциз не сделали, хоть 100 евро сделай, будут возмущаться, что дорого. Чувствую, что введут строгий техосмотр, контроль выхлопа, запрет "колхоза", поднятие страховок и евробляхерам прийдется больше выложить за доведение авто до необходимого состояния, чем заплатить по предложенным ставкам акциз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:57
Так это те законопроекты, которые они же сами и забраковали при их подаче. Мол, если растаможка дороже 50 евро - это зрада и зубожиння.
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:39
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:21
Re: "сила" закона
Автовладельцы подали в суд на правительство из-за усиления прав полиции на таможне.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:39
Лишение прав, и конфискация!!! Государство не плохо заработает, а то обложили пересичных налогами на недвижимость, комуналкой и т.д. За сраные авто выходят на забастовки, а Налоги открытые и скрытые комунальные, население глотнуло...ппццц. Где справедливость?????
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:47
если посчитать комунальный налог, за год+платежи вода електрика тепло газ! То каждый год за квартиру в 100м2, можно смело б*** покупать. Простой расчет средняя киевская платежка 4000 в месяц (отопление , жеки, вода, електрика, газ,консержки всякие, тв инет ) 4000 на 12 =48000 + 1000 налог на лишние метры и получаем 50000, почти 2000$. зачем платить комуналку? оформляешь субсидию, и каждый год по б***. 2014-2018, 4ре б*** во дворе припарковал. Пускай будут, потом если чё на запчасти денежки вернешь.
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