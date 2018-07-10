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Не дарма перекрили центр:
сьогодні Рада може внести до...

Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:50

Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Ради.

Дивися повний текст Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до порядку денного законопроекти про \"єврономери\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:50

Пора внести закон, что за нарушение регистрации расторможенного авто не смешные штрафы, а конфискация авто и пожизненное лишение прав. Пусть на великах ездят.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:10

..так а в чем "прикол" для "б***" - они вроде как и вышли на свой "майданчик" ПРОТИВ предложенных законопроектов!!??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:38

  maestro71 написав:..так а в чем "прикол" для "б***" - они вроде как и вышли на свой "майданчик" ПРОТИВ предложенных законопроектов!!??


Какой бы акциз не сделали, хоть 100 евро сделай, будут возмущаться, что дорого. Чувствую, что введут строгий техосмотр, контроль выхлопа, запрет "колхоза", поднятие страховок и евробляхерам прийдется больше выложить за доведение авто до необходимого состояния, чем заплатить по предложенным ставкам акциз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:57

Так это те законопроекты, которые они же сами и забраковали при их подаче. Мол, если растаможка дороже 50 евро - это зрада и зубожиння.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:39

  AlifeSoft написав:Пора внести закон, что за нарушение регистрации расторможенного авто не смешные штрафы, а конфискация авто и пожизненное лишение прав. Пусть на великах ездят.

это было бы абсодютно правильное решение
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:21

Re: "сила" закона

Автовладельцы подали в суд на правительство из-за усиления прав полиции на таможне.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:39

Лишение прав, и конфискация!!! Государство не плохо заработает, а то обложили пересичных налогами на недвижимость, комуналкой и т.д. За сраные авто выходят на забастовки, а Налоги открытые и скрытые комунальные, население глотнуло...ппццц. Где справедливость?????
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:47

если посчитать комунальный налог, за год+платежи вода електрика тепло газ! То каждый год за квартиру в 100м2, можно смело б*** покупать. Простой расчет средняя киевская платежка 4000 в месяц (отопление , жеки, вода, електрика, газ,консержки всякие, тв инет ) 4000 на 12 =48000 + 1000 налог на лишние метры и получаем 50000, почти 2000$. зачем платить комуналку? оформляешь субсидию, и каждый год по б***. 2014-2018, 4ре б*** во дворе припарковал. Пускай будут, потом если чё на запчасти денежки вернешь.
dost1980
 
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