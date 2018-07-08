Южаніна зазначила, що зараз пропонується абсолютно прозора система визначення акцизного податку.
Дивися повний текст У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на автомобілі.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 11:18
У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на автомобілі.
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:18
С такими ставками евробляхеры не согласны, они же старые премиум авто покупают по лет 15-20 и минимум 3 литра, а это уже от 2250 (бензин, 15 лет, 3 литра) до 4500 (дизель, 20 лет, 3 литра).
Если евробляхеры говорят о растаможке в Европе, то хочу заметить что в Германии ниже евро 5 авто не растаможишь. Возник вопрос, почему об этом не думали, перед тем как ввезти машину? Получается, что хотели обхитрить государство, а обхитрили себя.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:08
link654 Вообще, не ясно, во всем мире -на премиум авто -есть налог на роскошь ,помимо более высоких пошлин, а Южанина, организатор и вдохновитель ввоза подержанных авто, хочет резко снизить налоги именно на раскошные авто. То, есть , для себя хочет снижение пошлин. Опять - вроде бы боролись для людей, а более резко снижают пошлины на премиум авто. Ставки Южанина под шумок на новые премиум авто - предлагает снизить в десятки раз..Именно на новые. А акциз -это и есть налог именно на роскошь...На авто с обьемом более трех кубов(пермиум) - сейчас ставки в 22 раза выше,чем на авто до литра и в 10 раз до 2 литров - на 100 кубиков. Теперь она предлагает в 22 раза снизить цены на премиум авто.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:18
Южанина говорит только об акцизе! Хочу напомнить, что есть ещё 20% НДС и 10% пошлина.
Даже если акциз будут 0% остается 30% нагрузки.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:24
Южанина должна проделать титанически труд: внести изменения в несколько нормативных актов (налоговый кодекс и тд.) преодолеть "автомобильное лоби" Укр Авто, Эврокара и АИСа для людей которые, в большинстве, хотят ездить на дизелях 2000-х годов.
К слову, в Германии есть уже районы городов где любые дизельные машины запрещены.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:42
Если такое пройдёт, то вырастет импорт среднего+ сегмента битых авто из США.
Там любят машины с большими объёмами двигателей, и их импорт ограничен текущим законом с льготной растаможкой до 3.0л. Есть много моделей с 3.5 литрами, разные мерседесы, бмв, акуры, инфинити и т.п., которые сейчас ввозить дорого, но станет приемлемо.
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:56
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:58
Хочу обратить внимание, что в Германии растаможить авто ниже евро 5 нельзя. А запрет на дизельные авто всего на паре улицах, хотя под запретом и местные авто которые все время были зарегистрированы в Германии. Во многие города Германии нельзя въехать если у тебя нет зелёной плакетки "Евро4", та и при ТО проходят контроль выхлопа. Так что не все так радужно со старыми авто в Германии, как рассказывают евробляхеры. Проэтому старые авто продают по низким ценам, лишь бы кто забрал к себе.
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:02
link654, вместо тысячи слов про нельзя растаможить.
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