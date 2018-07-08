RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді розповіли про нову
систему акцизного податку на...

У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:18

У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на...

Пропонуємо до обговорення:
Южаніна зазначила, що зараз пропонується абсолютно прозора система визначення акцизного податку.

Дивися повний текст У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:18

С такими ставками евробляхеры не согласны, они же старые премиум авто покупают по лет 15-20 и минимум 3 литра, а это уже от 2250 (бензин, 15 лет, 3 литра) до 4500 (дизель, 20 лет, 3 литра).
Если евробляхеры говорят о растаможке в Европе, то хочу заметить что в Германии ниже евро 5 авто не растаможишь. Возник вопрос, почему об этом не думали, перед тем как ввезти машину? Получается, что хотели обхитрить государство, а обхитрили себя.
link654
 
Повідомлень: 553
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:08

link654 Вообще, не ясно, во всем мире -на премиум авто -есть налог на роскошь ,помимо более высоких пошлин, а Южанина, организатор и вдохновитель ввоза подержанных авто, хочет резко снизить налоги именно на раскошные авто. То, есть , для себя хочет снижение пошлин. Опять - вроде бы боролись для людей, а более резко снижают пошлины на премиум авто. Ставки Южанина под шумок на новые премиум авто - предлагает снизить в десятки раз..Именно на новые. А акциз -это и есть налог именно на роскошь...На авто с обьемом более трех кубов(пермиум) - сейчас ставки в 22 раза выше,чем на авто до литра и в 10 раз до 2 литров - на 100 кубиков. Теперь она предлагает в 22 раза снизить цены на премиум авто.
laa1999
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:18

Южанина говорит только об акцизе! Хочу напомнить, что есть ещё 20% НДС и 10% пошлина.
Даже если акциз будут 0% остается 30% нагрузки.
nyv
 
Повідомлень: 105
З нами з: 06.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:24

Южанина должна проделать титанически труд: внести изменения в несколько нормативных актов (налоговый кодекс и тд.) преодолеть "автомобильное лоби" Укр Авто, Эврокара и АИСа для людей которые, в большинстве, хотят ездить на дизелях 2000-х годов.
К слову, в Германии есть уже районы городов где любые дизельные машины запрещены.
nyv
 
Повідомлень: 105
З нами з: 06.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:42

Если такое пройдёт, то вырастет импорт среднего+ сегмента битых авто из США.
Там любят машины с большими объёмами двигателей, и их импорт ограничен текущим законом с льготной растаможкой до 3.0л. Есть много моделей с 3.5 литрами, разные мерседесы, бмв, акуры, инфинити и т.п., которые сейчас ввозить дорого, но станет приемлемо.
sanyok
 
Повідомлень: 126
З нами з: 15.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:56

  nyv написав:Южанина говорит только об акцизе! Хочу напомнить, что есть ещё 20% НДС и 10% пошлина.
Даже если акциз будут 0% остается 30% нагрузки.

А вы хотите вообще нашару? Тогда почему это должно касаться только старых корыт?
valme
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:58

  nyv написав:Южанина должна проделать титанически труд: внести изменения в несколько нормативных актов (налоговый кодекс и тд.) преодолеть "автомобильное лоби" Укр Авто, Эврокара и АИСа для людей которые, в большинстве, хотят ездить на дизелях 2000-х годов.
К слову, в Германии есть уже районы городов где любые дизельные машины запрещены.


Хочу обратить внимание, что в Германии растаможить авто ниже евро 5 нельзя. А запрет на дизельные авто всего на паре улицах, хотя под запретом и местные авто которые все время были зарегистрированы в Германии. Во многие города Германии нельзя въехать если у тебя нет зелёной плакетки "Евро4", та и при ТО проходят контроль выхлопа. Так что не все так радужно со старыми авто в Германии, как рассказывают евробляхеры. Проэтому старые авто продают по низким ценам, лишь бы кто забрал к себе.
link654
 
Повідомлень: 553
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:02

link654, вместо тысячи слов про нельзя растаможить.
https://www.youtube.com/watch?v=X59tRsRJQBk
nikitash
 
Повідомлень: 217
З нами з: 17.09.10
Подякував: 54 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:18

В німеччині зп німецькі
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 16.10.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
R2 » П'ят 06 лип, 2018 21:47
4 201
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 13:37
Вкладчик1234
Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі
R2 » П'ят 06 лип, 2018 15:12
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:12
locustsucol
У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів
R2 » П'ят 06 лип, 2018 10:55
5 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:58
vasia_fin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15243)
12.07.2018 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.