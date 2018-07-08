У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на...

это должно касаться свех корыт. А в Украине надо запретить ездить на ЛЮБЫХ корытах ( всех форм собственности) ниже Евро 5
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:39
это должно касаться свех корыт. А в Украине надо запретить ездить на ЛЮБЫХ корытах ( всех форм собственности) ниже Евро 5
свинорыл
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:16
А почему бы не ввести налог за въезд для авто ниже Евро5 в города (размер налога на усмотрение мэрии). Растаможиваешь почти бесплатно, в своем селе ездишь как хочешь, но при въезде в город платишь налог за каждый день нахождения там.
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