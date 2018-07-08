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У Раді розповіли про нову
систему акцизного податку на...

У Раді розповіли про нову систему акцизного податку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:39

  valme написав:
  nyv написав:Южанина говорит только об акцизе! Хочу напомнить, что есть ещё 20% НДС и 10% пошлина.
Даже если акциз будут 0% остается 30% нагрузки.

А вы хотите вообще нашару? Тогда почему это должно касаться только старых корыт?

это должно касаться свех корыт. А в Украине надо запретить ездить на ЛЮБЫХ корытах ( всех форм собственности) ниже Евро 5
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А почему бы не ввести налог за въезд для авто ниже Евро5 в города (размер налога на усмотрение мэрии). Растаможиваешь почти бесплатно, в своем селе ездишь как хочешь, но при въезде в город платишь налог за каждый день нахождения там.
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