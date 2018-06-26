Про це повідомила САП.
Дивися повний текст САП закрила справу проти сина Авакова.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25
САП закрила справу проти сина Авакова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст САП закрила справу проти сина Авакова.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25
.ха-ха...т..е. САП утверждает, что в Украине такой себе "пересичный" предприниматель может запросто "подрулить" к зам.министра МВД с коммерческим предложением и тот без всякой "задней мысли" взял и подмахнул контракт на неск. лямов бюджетных денег!!... ха-ха-ха,давно так не смеялся!!!.. :)
П.С... громадяне, покупайте акции компаний по производству фонарных столбов!!.. без шуток - этих тварей скоро вешать не на чем будет, дефицит встанет сумасшедший!!!
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:31
ждём от талантливых предпринимателей очередной партии товара за наши(бюджетные) деньги
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:34
Не вопрос, очень бы хотелось знать, чем это обернется для Литвина ? Хотя возможно что даже в случае "посадки" жить он будет в местах не столь отдаленных лучше чем мы на воле Хотя что значит "взял вину на себя", это как, скажем ограбила банда, всех повязали, один кричит все не при делах я типа один и всех отпускают, чудо ?
В общем после НАПК, НАБУ, САП и их "продуктивной" работы, какой либо веры в с антикоррупционный суд и то что с ним что то изменится не питаю.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 12 лип, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:00
Re: САП закрила справу проти сина Авакова
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:42
Браво, аплодую стоячи.
А може через те, що це син міністра внутрішніх справ?
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