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САП закрила справу
проти сина Авакова

САП закрила справу проти сина Авакова
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25

САП закрила справу проти сина Авакова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила САП.

Дивися повний текст САП закрила справу проти сина Авакова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25

.ха-ха...т..е. САП утверждает, что в Украине такой себе "пересичный" предприниматель может запросто "подрулить" к зам.министра МВД с коммерческим предложением и тот без всякой "задней мысли" взял и подмахнул контракт на неск. лямов бюджетных денег!!... ха-ха-ха,давно так не смеялся!!!.. :)

П.С... громадяне, покупайте акции компаний по производству фонарных столбов!!.. без шуток - этих тварей скоро вешать не на чем будет, дефицит встанет сумасшедший!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:31

ждём от талантливых предпринимателей очередной партии товара за наши(бюджетные) деньги
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:34

Не вопрос, очень бы хотелось знать, чем это обернется для Литвина ? ;) Хотя возможно что даже в случае "посадки" жить он будет в местах не столь отдаленных лучше чем мы на воле :) Хотя что значит "взял вину на себя", это как, скажем ограбила банда, всех повязали, один кричит все не при делах я типа один и всех отпускают, чудо ?

В общем после НАПК, НАБУ, САП и их "продуктивной" работы, какой либо веры в с антикоррупционный суд и то что с ним что то изменится не питаю.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 12 лип, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:40

Моральный ущерб Авакяну тоже возместят? Волновался всё-таки
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:00

Re: САП закрила справу проти сина Авакова

  Вкладчик1234 написав:Моральный ущерб Авакяну тоже возместят? Волновался всё-таки

Обязательно!
В десятикратном размере от ущерба.
Причём размер ущерба будет устанавливать министр МВД лично..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:42

Браво, аплодую стоячи.
через відсутність доказів їхньої вини

А може через те, що це син міністра внутрішніх справ?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:16

Хочу прочитать здесь комменты от Sommer, trololo, myshapiton, locustsucol, что все вышенаписавшие зрадофилы, а вот САП - самая антикоррупционная прокуратура в мире.

Но, думаю, не дождусь
yanyura
 
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