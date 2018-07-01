САП закрила справу проти сина Авакова

«Справа рюкзаків»: НАБУ оскаржило постанову прокурора САП про закриття справи стосовно двох підозрюваних

13.07.2018

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Зі свого боку НАБУ не розуміє цього рішення і наразі САП не надала жодного документу, який би допоміг дане рішення зрозуміти.



Слідство вважає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 млн грн.



Це підтверджується показами свідків, результатами виїмок документів, висновками експертиз, оглядів.

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У квітні 2018 року саме прокурори САП визнали, що фактів, які містяться у 76 томах «справи рюкзаків», достатньо для того, щоб йти з ними до суду й доводити винуватість усіх трьох підозрюваних. Саме прокурори САП дали детективам НАБУ доручення відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення стороні захисту та готувати обвинувальний акт.



Натомість вже за два місяці, 10 липня, з невідомих причин прокурор САП Василь Кричун, не повідомивши НАБУ, відновив слідство у справі і цього ж дня виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних, переклавши усю провину на приватного підприємця, який за документами постачав ці рюкзаки. Згодом детективи НАБУ дізнались, що цьому рішенню передувало проведення допиту прокурором всіх трьох на той момент підозрюваних осіб. Яку саме інформацію сповістили ці особи прокурору в ході допиту, після чого той радикально змінив погляд на долю кримінального провадження, наразі невідомо: протоколи допиту детективам не надані, а текст постанови про закриття не містить деталей. Розпитати самого Василя Кричуна про підстави його рішення не є можливим, оскільки на наступний день після підписання згаданої постанови, він вирушив у закордонну відпустку.

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