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САП закрила справу
проти сина Авакова

САП закрила справу проти сина Авакова
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25

САП закрила справу проти сина Авакова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила САП.

Дивися повний текст САП закрила справу проти сина Авакова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:25

.ха-ха...т..е. САП утверждает, что в Украине такой себе "пересичный" предприниматель может запросто "подрулить" к зам.министра МВД с коммерческим предложением и тот без всякой "задней мысли" взял и подмахнул контракт на неск. лямов бюджетных денег!!... ха-ха-ха,давно так не смеялся!!!.. :)

П.С... громадяне, покупайте акции компаний по производству фонарных столбов!!.. без шуток - этих тварей скоро вешать не на чем будет, дефицит встанет сумасшедший!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:31

ждём от талантливых предпринимателей очередной партии товара за наши(бюджетные) деньги
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:34

Не вопрос, очень бы хотелось знать, чем это обернется для Литвина ? ;) Хотя возможно что даже в случае "посадки" жить он будет в местах не столь отдаленных лучше чем мы на воле :) Хотя что значит "взял вину на себя", это как, скажем ограбила банда, всех повязали, один кричит все не при делах я типа один и всех отпускают, чудо ?

В общем после НАПК, НАБУ, САП и их "продуктивной" работы, какой либо веры в с антикоррупционный суд и то что с ним что то изменится не питаю.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 12 лип, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:40

Моральный ущерб Авакяну тоже возместят? Волновался всё-таки
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:00

Re: САП закрила справу проти сина Авакова

  Вкладчик1234 написав:Моральный ущерб Авакяну тоже возместят? Волновался всё-таки

Обязательно!
В десятикратном размере от ущерба.
Причём размер ущерба будет устанавливать министр МВД лично..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:42

Браво, аплодую стоячи.
через відсутність доказів їхньої вини

А може через те, що це син міністра внутрішніх справ?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:16

Хочу прочитать здесь комменты от Sommer, trololo, myshapiton, locustsucol, что все вышенаписавшие зрадофилы, а вот САП - самая антикоррупционная прокуратура в мире.

Но, думаю, не дождусь
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:44

Продолжение следует... С оффсайта НАБУ:
«Справа рюкзаків»: НАБУ оскаржило постанову прокурора САП про закриття справи стосовно двох підозрюваних
13.07.2018
...
Зі свого боку НАБУ не розуміє цього рішення і наразі САП не надала жодного документу, який би допоміг дане рішення зрозуміти.

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 млн грн.

Це підтверджується показами свідків, результатами виїмок документів, висновками експертиз, оглядів.
...
У квітні 2018 року саме прокурори САП визнали, що фактів, які містяться у 76 томах «справи рюкзаків», достатньо для того, щоб йти з ними до суду й доводити винуватість усіх трьох підозрюваних. Саме прокурори САП дали детективам НАБУ доручення відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення стороні захисту та готувати обвинувальний акт.

Натомість вже за два місяці, 10 липня, з невідомих причин прокурор САП Василь Кричун, не повідомивши НАБУ, відновив слідство у справі і цього ж дня виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних, переклавши усю провину на приватного підприємця, який за документами постачав ці рюкзаки. Згодом детективи НАБУ дізнались, що цьому рішенню передувало проведення допиту прокурором всіх трьох на той момент підозрюваних осіб. Яку саме інформацію сповістили ці особи прокурору в ході допиту, після чого той радикально змінив погляд на долю кримінального провадження, наразі невідомо: протоколи допиту детективам не надані, а текст постанови про закриття не містить деталей. Розпитати самого Василя Кричуна про підстави його рішення не є можливим, оскільки на наступний день після підписання згаданої постанови, він вирушив у закордонну відпустку.
...

https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-ryukz ... sovno-dvoh
yanyura
 
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