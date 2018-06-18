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Молдова продає громадянство
за безвідплатний внесок в...

Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:22

Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в...

Пропонуємо до обговорення:
Час розгляду заяви складе не більше ніж 90 днів.

Дивися повний текст Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в економіку країни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:22

как-то сразу вспомнились слова из песни великих молдаван.... "Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei..."
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:30

А что дает гражданство Молдовы взамен 150 кусков?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:50

Во идея! Почему бы и у нас так не сделать. Пополняли бы бьюджет за счет богатых Буратин, +борьба с отрицательной демографией. П-профит, двойной!))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:08

что-то не видно очереди желающих получить молдавское гражданство...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:12

  papazina написав:А что дает гражданство Молдовы взамен 150 кусков?

От ты даешь. Безвизже! Ну и можно румынское получить.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:28

  vitali_kalinin написав:
  papazina написав:А что дает гражданство Молдовы взамен 150 кусков?

От ты даешь. Безвизже! Ну и можно румынское получить.

а не проще ли за такие деньги сразу получить румынское гражданство? :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:28

Cler
я вижу одно применение этому странному гражданству - пряча бабло в офшорах светить молдавский пасспорт, и если у такой страны и будет когда нибудь договор об обмене информацией, ну что же, меня будет тогда искать Молдова для уплаты налогов. Но дорого, есть возможность подешевле пасспортом страны 3 мира обзавестись.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:01

впервые слышу, чтоб инвестиции были безвозмездными
True
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:22

при таких суммах уж лучше вложится в Прибалтику...
Тракторист
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