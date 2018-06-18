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Дивися повний текст Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в економіку країни.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 13:22
Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в економіку країни.
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:22
как-то сразу вспомнились слова из песни великих молдаван.... "Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei..."
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:50
Во идея! Почему бы и у нас так не сделать. Пополняли бы бьюджет за счет богатых Буратин, +борьба с отрицательной демографией. П-профит, двойной!))
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:12
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:28
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:28
Cler
я вижу одно применение этому странному гражданству - пряча бабло в офшорах светить молдавский пасспорт, и если у такой страны и будет когда нибудь договор об обмене информацией, ну что же, меня будет тогда искать Молдова для уплаты налогов. Но дорого, есть возможность подешевле пасспортом страны 3 мира обзавестись.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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