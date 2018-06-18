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Молдова продає громадянство
за безвідплатний внесок в...

Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:08

  Cler написав:
  vitali_kalinin написав:
  papazina написав:А что дает гражданство Молдовы взамен 150 кусков?

От ты даешь. Безвизже! Ну и можно румынское получить.

а не проще ли за такие деньги сразу получить румынское гражданство? :mrgreen:



Каждый третий (а то и второй) молдаванин носит в кармане румынский паспорт. За такие деньги можно сделать несколько десятков гражданств через фиктивный брак. Но даже и молдаване тут не нужны, достаточно поехать на запад-югозапад Украины и там найти свою "половинку" с румынским паспортом.
Вы правы, получать румынское гражданство через молдавское неразумно.
Во-первых, дорого.
Во-вторых, сложно. Надо документально доказать свою связь с румынским народом - родичи до третьего колена должны родиться и проживать с 1918 до 1940 на территории Румынии, включая Молдову и некоторые районы Черновицкой и Одесской областей.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:36

  vladus17 написав:Во идея! Почему бы и у нас так не сделать. Пополняли бы бьюджет за счет богатых Буратин, +борьба с отрицательной демографией. П-профит, двойной!))

У нас не актуально, так как ушло бы не в бюджет, а в карман.
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