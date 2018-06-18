Молдова продає громадянство за безвідплатний внесок в...

Каждый третий (а то и второй) молдаванин носит в кармане румынский паспорт. За такие деньги можно сделать несколько десятков гражданств через фиктивный брак. Но даже и молдаване тут не нужны, достаточно поехать на запад-югозапад Украины и там найти свою "половинку" с румынским паспортом.
Вы правы, получать румынское гражданство через молдавское неразумно.
Во-первых, дорого.
Во-вторых, сложно. Надо документально доказать свою связь с румынским народом - родичи до третьего колена должны родиться и проживать с 1918 до 1940 на территории Румынии, включая Молдову и некоторые районы Черновицкой и Одесской областей.