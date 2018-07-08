17 липня 2018 р. наказом Мінагрополітики №162 вводяться нові коефіцієнти нормативно-грошової оцінки землі.
Дивися повний текст Українців змусять звітувати про цільове призначення своїх земельних ділянок.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 13:41
Українців змусять звітувати про цільове призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців змусять звітувати про цільове призначення своїх земельних ділянок.
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:41
Особняки Суркисов и Медведчука рядом с Министеркой как раз и проходят как "санатории семейного типа" ))
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:25
А на Труханове острове, почти в центре Киева, так вообще одни оздоровительно-спортивные базы, а никаких особняков и частных имений нет, ага
Все помнят как генпрокурор Шокин коз на своем участке выпасал и сено заготавливал, по документам, а реально там дом жилой.
Ну а наш мэр Кличко тоже не отстает, по путевке в "санатории Октябренок" живет
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