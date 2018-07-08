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Українців змусять звітувати
про цільове призначення...

Українців змусять звітувати про цільове призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:41

Українців змусять звітувати про цільове призначення...

Пропонуємо до обговорення:
17 липня 2018 р. наказом Мінагрополітики №162 вводяться нові коефіцієнти нормативно-грошової оцінки землі.

Дивися повний текст Українців змусять звітувати про цільове призначення своїх земельних ділянок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:41

Для строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных учреждений – 0,5.


Особняки Суркисов и Медведчука рядом с Министеркой как раз и проходят как "санатории семейного типа" ))
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:25

  Подолянин написав:
Для строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных учреждений – 0,5.


Особняки Суркисов и Медведчука рядом с Министеркой как раз и проходят как "санатории семейного типа" ))

А на Труханове острове, почти в центре Киева, так вообще одни оздоровительно-спортивные базы, а никаких особняков и частных имений нет, ага :twisted:
Все помнят как генпрокурор Шокин коз на своем участке выпасал и сено заготавливал, по документам, а реально там дом жилой.
Ну а наш мэр Кличко тоже не отстает, по путевке в "санатории Октябренок" живет 8) https://www.youtube.com/watch?v=zlW9JVXDPZ4
EKO
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