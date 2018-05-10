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НБУ підвищив облікову ставку

НБУ підвищив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:52

НБУ підвищив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку

Дивися повний текст НБУ підвищив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:52

очередная "перемога"... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:56

Объем выпуска еврооблигаций Украины может упасть вдвое

НБУ не сможет выполнить прогноз по резервам, и поэтому его снизил, поскольку Украина будет слабо присутствовать на долговом рынке.

Об этом сообщили в НБУ.

"Мы снизили прогноз по резервам из-за того, что ожидаем размещение евробондов на сумму $1,5 млрд, а не $2,5 млрд, как ожидали раньше", - сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, это связано с тем, что получение Украиной транша от МВФ пока откладывается, тогда как интерес иностранных инвесторов к активам стран, которые развиваются, снизился.

https://finclub.net/news/ob-em-vypuska-evroobligatsij-ukrainy-mozhet-upast-vdvoe.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:06

Re: НБУ підвищив облікову ставку

Чем это может заинтересовать обычных граждан при ручном управлении в БС?
Black Jack - White Business
ruvex
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