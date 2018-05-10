Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку
Дивися повний текст НБУ підвищив облікову ставку.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 13:52
НБУ підвищив облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підвищив облікову ставку.
Додано: Чет 12 лип, 2018 13:56
Объем выпуска еврооблигаций Украины может упасть вдвое
НБУ не сможет выполнить прогноз по резервам, и поэтому его снизил, поскольку Украина будет слабо присутствовать на долговом рынке.
Об этом сообщили в НБУ.
"Мы снизили прогноз по резервам из-за того, что ожидаем размещение евробондов на сумму $1,5 млрд, а не $2,5 млрд, как ожидали раньше", - сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
По его словам, это связано с тем, что получение Украиной транша от МВФ пока откладывается, тогда как интерес иностранных инвесторов к активам стран, которые развиваются, снизился.
Всё IMHO
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:06
Re: НБУ підвищив облікову ставку
Чем это может заинтересовать обычных граждан при ручном управлении в БС?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:17
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:33
Re: НБУ підвищив облікову ставку
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