Про це повідомляє прес-служба суду.
Дивися повний текст Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав поліції на митниці.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:20
Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав поліції на митниці.
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:41
Вот это у таможни пригорает :)
Видать все кто заплатил за должности теперь не знают как отбивать
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:53
какой то позор))) подают в суд за попытку правительства предотвратить нарушение законодательства))) ... оно как бы работу свою выполняет))
если что - я за снижение пошлин на б.у....для всех!!
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:07
Потому что в стране ЗАКОН должен соблюдаться хотя бы самим правительством этой страны.
А у нас не только владельцы евро_блях "забили" на законы, но и правительство в своих постановлениях делает тоже самое.
Привожу понятную аналогию - например,завтра появится постановление Кабинета Министров «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты мзды соседу, у которого больше мышечная масса”. И после этого сосед-штангист придёт к Вам и скажет - "а ну-ка гони мне своё бабло! Вот бумажку видел?" и будет Вам совать эту постанову к носу.
Т.е. эти проФФесионалы даже исполнение закона не могут обеспечить, начинают "экспериментальные проекты" лепить.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30
Re: на уряд
В Конституционный суд надо подавать.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:31
LutsMan Что за бред несешь. Приходит к преступникам таможенного законодательства Украины по постановлению - не сосед, а полицейский. А КМ разрешил полиции проверять по данным таможни -сроки ввоза авто. А раньше - бандюганы, пользовались этим, ввозили авто по одним правилам, а потом говорили всем, что они ввезли по другим.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53
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