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Автовласники подали до суду на
уряд через посилення прав...

Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав...
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:20

Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба суду.

Дивися повний текст Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав поліції на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:20

Почему незаконно?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:41

Вот это у таможни пригорает :)
Видать все кто заплатил за должности теперь не знают как отбивать
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:53

какой то позор))) подают в суд за попытку правительства предотвратить нарушение законодательства))) ... оно как бы работу свою выполняет))
если что - я за снижение пошлин на б.у....для всех!!
nlv555
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:07

  sal написав:Почему незаконно?

Потому что в стране ЗАКОН должен соблюдаться хотя бы самим правительством этой страны.
А у нас не только владельцы евро_блях "забили" на законы, но и правительство в своих постановлениях делает тоже самое.
Привожу понятную аналогию - например,завтра появится постановление Кабинета Министров «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты мзды соседу, у которого больше мышечная масса”. И после этого сосед-штангист придёт к Вам и скажет - "а ну-ка гони мне своё бабло! Вот бумажку видел?" и будет Вам совать эту постанову к носу.
Т.е. эти проФФесионалы даже исполнение закона не могут обеспечить, начинают "экспериментальные проекты" лепить.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30

Re: на уряд

В Конституционный суд надо подавать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:31

LutsMan Что за бред несешь. Приходит к преступникам таможенного законодательства Украины по постановлению - не сосед, а полицейский. А КМ разрешил полиции проверять по данным таможни -сроки ввоза авто. А раньше - бандюганы, пользовались этим, ввозили авто по одним правилам, а потом говорили всем, что они ввезли по другим.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

  sal написав:В Конституционный суд надо подавать.

Типа -нарушено конституционное право обманывать государство?
laa1999
 
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