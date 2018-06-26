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Китайська ZTE незабаром відновить
закупівлі у США, акції...

Китайська ZTE незабаром відновить закупівлі у США, акції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:24

Китайська ZTE незабаром відновить закупівлі у США, акції...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський виробник телекомунікаційного обладнання ZTE Corp. незабаром зможе відновити закупівлі продукції американських компаній, повідомили представники міністерства торгівлі США.

Дивися повний текст Китайська ZTE незабаром відновить закупівлі у США, акції злетіли на 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:24

Вот я, честно говоря, в этом даже и не сомневался. Очевидно было, что такой гигант как ZTE успешно справиться со всеми проблемами и будет развиваться дальше. Так что молодцы, рад за них. Тем более что и смартфоны они делают качественные
medforce
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