НБУ очікує на зростання цін на газ і компослуги на 25%...

Додано: Чет 12 лип, 2018 16:17

Само запланированное решение о повышении тарифов уже много обсуждалось и получило свою адекватную оценку.



Теперь хочется поговорить о роли НБУ.



Какие мерзопакостные люди там все-таки сидят!



Инфляционное таргетирование - их основная задача, несмотря на то, что цены на газ устанавливают не они.



Тем не менее, они намеренно занижают влияние повышения цен на газ на инфляцию.



Чтобы "переварить" повышение цен на газ на 25%, а с ним, соответственно, и цены на тепло и горячую воду, и уложить прирост инфляции в 0.9 п.п., доля расходов домозяйств на эти услуги должна составлять менее 4%.



Я так понимаю, что речь должна идти о домохозяйствах со СРЕДНИМ доходом 80-100 тыс грн. Скажите, это бред?



Ан нет - онолитики из НБУ с вами поспорят.



В чем же фишка - а фишка в том, что прирост инфляции на 0.9 п.п. посчитали в целом по 2018 году, притом, что увеличенные платежки украинцы получат лишь начиная со второй половины октября.



Но как вы уже поняли, с января 2019 года тарифы никто не уменьшит, поэтому в следующем, 2019-м году, это решение будет увеличивать итак далеко не низкую прогнозную инфляцию в 9% еще на 2-3 процентных пункта.



Что остается в итоге - начиная с 2014 года в Украине раскручивается инфляция выше 10% ежегодно, которой никто даже не планирует управлять!



Экономическая модель примерно следующая: повышение тарифов госмонополий -> печать макулатуры в виде денег и ОВГЗ -> рефинансирование банков для вычищения мусора обанкротившихся украинцев и компаний из кредитных портфелей -> номинальное повышение зарплат и соц. выплат. И так по кругу.



КПД = 0! Но все сидят и шечутся. Всех все устраивает...