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Ціни на автогаз знову зросли

Ціни на автогаз знову зросли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:50

Ціни на автогаз знову зросли

Пропонуємо до обговорення:
На 10 коп./л газ подорожчав у регіональних мережах KLO, Route 20, Кворум, Овіс і Luxwen.

Дивися повний текст Ціни на автогаз знову зросли.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:50

подорожание на 10 коп - достойная новость....
Slon_Nosov
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