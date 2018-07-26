На 10 коп./л газ подорожчав у регіональних мережах KLO, Route 20, Кворум, Овіс і Luxwen.
Дивися повний текст Ціни на автогаз знову зросли.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:50
Ціни на автогаз знову зросли
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на автогаз знову зросли.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:17
Решительно
Половина автогаза в Украине продается нелегально
Нефтегазовая Ассоциация Украины оценивает потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от теневого рынка топлива в 10 млрд грн.
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