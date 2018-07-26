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Ціни на автогаз знову зросли

Ціни на автогаз знову зросли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:50

Ціни на автогаз знову зросли

Пропонуємо до обговорення:
На 10 коп./л газ подорожчав у регіональних мережах KLO, Route 20, Кворум, Овіс і Luxwen.

Дивися повний текст Ціни на автогаз знову зросли.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:50

подорожание на 10 коп - достойная новость....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:17

Решительно

Половина автогаза в Украине продается нелегально
Нефтегазовая Ассоциация Украины оценивает потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от теневого рынка топлива в 10 млрд грн.
https://economics.unian.net/energetics/10203843-polovina-avtogaza-v-ukraine-prodaetsya-nelegalno-eksperty.html
Грйс-мэн
 
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