В той же час, наразі деталей доручення Московському арбітражному суду немає.
Дивися повний текст Український суд постановив стягнути з \"Газпрому\" 172 млрд грн штрафу.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:34
Український суд постановив стягнути з "Газпрому" 172...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український суд постановив стягнути з \"Газпрому\" 172 млрд грн штрафу.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:48
Интересно неправильно написали из-за чего штраф наложен нашим самым инновационным АМКУ из-за низкой квалификации журналиста?
Или чтобы не привлекать лишний раз внимание санитаров?
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:32
Який сенс цих рішень,якщо росія не виконує рішення міжнародних судових інстанцій?Пропіариться на цифрах з сьома нулями і швиденько преміювати себе ще не отриманими грошима?
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