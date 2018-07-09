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Український суд постановив стягнути
з "Газпрому" 172...

Український суд постановив стягнути з "Газпрому" 172...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:34

Український суд постановив стягнути з "Газпрому" 172...

Пропонуємо до обговорення:
В той же час, наразі деталей доручення Московському арбітражному суду немає.

Дивися повний текст Український суд постановив стягнути з \"Газпрому\" 172 млрд грн штрафу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:34

Как какой субъект и по каким каналам направили требование?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:48

Интересно неправильно написали из-за чего штраф наложен нашим самым инновационным АМКУ из-за низкой квалификации журналиста?
Или чтобы не привлекать лишний раз внимание санитаров?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:32

Який сенс цих рішень,якщо росія не виконує рішення міжнародних судових інстанцій?Пропіариться на цифрах з сьома нулями і швиденько преміювати себе ще не отриманими грошима?
sena_2008atp
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