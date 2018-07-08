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Восени українців чекає
потрясіння: як зберегти свої...

Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...

Пропонуємо до обговорення:
У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.

Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

мда.
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55

Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!
dost1980
 
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