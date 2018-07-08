У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.
Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53
Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...
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Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55
Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!
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