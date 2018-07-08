У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.
Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53
Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...
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Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55
Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:08
Эксперты сказали свое веское слово! Ну если не весной, то осенью. А если не осенью, то еще через год. Они ж охрименко эксперты, которые не ошибаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:32
Вроде, последнее время НБУ выкупает доллар, чтоб он сильно не падал...
Или я не прав?
Додано: Суб 14 лип, 2018 13:03
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