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Восени українців чекає
потрясіння: як зберегти свої...

Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...

Пропонуємо до обговорення:
У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.

Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53

мда.
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55

Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:08

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.

Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.


Эксперты сказали свое веское слово! Ну если не весной, то осенью. А если не осенью, то еще через год. Они ж охрименко эксперты, которые не ошибаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:32

  dost1980 написав:Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!


Вроде, последнее время НБУ выкупает доллар, чтоб он сильно не падал...
Или я не прав?
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:03

  Spitoll написав:Вроде, последнее время НБУ выкупает доллар, чтоб он сильно не падал...
Или я не прав?

НБУ выкупает доллар, чтоб не оказаться у разбитого корыта
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:39

Как по мне, давать писсимистический прогноз 28-29 это очень оптимистически :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:02

в бюджете курс заложен под 30. значит однозначно меньше он не будет. уже пошел медленный подьем, а с августа начнет подниматься рывками и к декабрю увидим МИНИМУМ 30, а если МВФ в сентябре нас пошлет на...... то значит увидим осенью 30, а зимой 40 и выше. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:02

О-о-о-о-о-...дожились
И депозиты в твердой валюте станут выгоднее, пишет Сегодня

Главный финансовый сайт страны цитирует газету "Сегодня". Своих специалистов нет? Или им нечем заплатить, потому что экономика растёт?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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