У цьому кварталі українцям доведеться докласти зусиль, щоб не втратити частину своїх заощаджень.
Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:53
Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої...
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Дивися повний текст Восени українців чекає потрясіння: як зберегти свої заощадження.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55
Фактически курс должен быть за 30ть, а теоретически счас 26,3. А говорили курс сдерживать не будут. резерв худеет, и курс держится. Все как в старые добрые времена. Мой прогноз, перед выборами под 40 будет. и это реальность Украинская!
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:08
Эксперты сказали свое веское слово! Ну если не весной, то осенью. А если не осенью, то еще через год. Они ж охрименко эксперты, которые не ошибаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:32
Вроде, последнее время НБУ выкупает доллар, чтоб он сильно не падал...
Или я не прав?
Додано: Суб 14 лип, 2018 13:03
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:39
Как по мне, давать писсимистический прогноз 28-29 это очень оптимистически :)
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:02
в бюджете курс заложен под 30. значит однозначно меньше он не будет. уже пошел медленный подьем, а с августа начнет подниматься рывками и к декабрю увидим МИНИМУМ 30, а если МВФ в сентябре нас пошлет на...... то значит увидим осенью 30, а зимой 40 и выше.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:02
О-о-о-о-о-...дожились
Главный финансовый сайт страны цитирует газету "Сегодня". Своих специалистов нет? Или им нечем заплатить, потому что экономика растёт?
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