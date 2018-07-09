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Новий імплант дозволить
почути світло

Новий імплант дозволить почути світло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:17

Новий імплант дозволить почути світло

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі дослідники опублікували статтю про новий тип кохлеарного імплантату, який використовує світло для симуляції звуку.

Дивися повний текст Новий імплант дозволить почути світло.
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