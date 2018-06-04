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В Україні запровадять
ринок «зелених» облігацій

В Україні запровадять ринок «зелених» облігацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:24

В Україні запровадять ринок «зелених» облігацій

Пропонуємо до обговорення:
"Введення "зелених" облігацій в Україні дозволить мобілізувати необхідні інвестиції на реалізацію проектів у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики, а також здешевити ці фінансові ресурси".

Дивися повний текст В Україні запровадять ринок «зелених» облігацій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:24

А как насчет "ядерных" облигаций?
Джон
 
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