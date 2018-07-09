Отримані кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, закупівлю рухомого складу та підвищення зарплат працівникам.
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...
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