Отримані кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, закупівлю рухомого складу та підвищення зарплат працівникам.
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:11
Это у вас доходность возрастает, а у них падает. Потому как уровень аппетитов у всех разный. Да и в троллейбусах и метро они не ездят, и не в макдонадсе же им питаться
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:14
Все правильно, примерно 6 гривень и есть. Басни про то, что и по 8 это ниже себестоимости, Кличко пусть рассказывает своей жене.
Год назад, когда тарифы на проезд повышали, озвучивались такие цифры:
“Для Киевпастранса проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен“
Какие такие составляющие, кроме "просто надо больше денег", за 1 прошедший год, повлияли на рост себестоимости более чем в полтора раза, выше 8 гривень?
Да нет их.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:35
Это не бокс. Кличко и раньше был тормозом, а сейчас пошел на поводу у барыг.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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