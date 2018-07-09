RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вісім гривень за квиток - це
лише "наближення до...

Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14

Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...

Пропонуємо до обговорення:
Отримані кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, закупівлю рухомого складу та підвищення зарплат працівникам.

Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14

Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
marchevskiiaa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:11

  marchevskiiaa написав:Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


Это у вас доходность возрастает, а у них падает. Потому как уровень аппетитов у всех разный. Да и в троллейбусах и метро они не ездят, и не в макдонадсе же им питаться :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 468
З нами з: 05.02.11
Подякував: 113 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:14

  marchevskiiaa написав:Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


Все правильно, примерно 6 гривень и есть. Басни про то, что и по 8 это ниже себестоимости, Кличко пусть рассказывает своей жене.
Год назад, когда тарифы на проезд повышали, озвучивались такие цифры:
“Для Киевпастранса проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен
http://news.bigmir.net/capital/1055355- ... ro-v-6-grn

Какие такие составляющие, кроме "просто надо больше денег", за 1 прошедший год, повлияли на рост себестоимости более чем в полтора раза, выше 8 гривень?
Да нет их.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2711 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:35

Это не бокс. Кличко и раньше был тормозом, а сейчас пошел на поводу у барыг.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 12.12.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama, zloy_ukr і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український суд постановив стягнути з "Газпрому" 172...
R2 » Чет 12 лип, 2018 16:34
3 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 17:32
sena_2008atp
У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...
R2 » Пон 09 лип, 2018 09:11
7 211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 15:24
maestro71
В ДФС повідормили, скільки "єврономерів" незаконно...
R2 » Чет 12 лип, 2018 13:54
3 100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 14:08
laa1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13054)
12.07.2018 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.