Отримані кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, закупівлю рухомого складу та підвищення зарплат працівникам.
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вісім гривень за квиток - це лише \"наближення до собівартості\" - Кличко.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14
Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:11
Это у вас доходность возрастает, а у них падает. Потому как уровень аппетитов у всех разный. Да и в троллейбусах и метро они не ездят, и не в макдонадсе же им питаться
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:14
Все правильно, примерно 6 гривень и есть. Басни про то, что и по 8 это ниже себестоимости, Кличко пусть рассказывает своей жене.
Год назад, когда тарифы на проезд повышали, озвучивались такие цифры:
“Для Киевпастранса проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен“
Какие такие составляющие, кроме "просто надо больше денег", за 1 прошедший год, повлияли на рост себестоимости более чем в полтора раза, выше 8 гривень?
Да нет их.
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:35
Это не бокс. Кличко и раньше был тормозом, а сейчас пошел на поводу у барыг.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:42
Re: себестоимость
Сказано же было - Кредитные деньги нужно возвращать! за вагоны
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:35
Re: Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
Проезд в 401 маршрутке стоит 6 грн, все маршрутки ездят новые, маршрут длинный, а интервал до 10 мин. Не понятно, почему у частного перевозчика стоимость в 6 грн приносит прибыль, может надо поменять руководство Киевпастранса и тогда им денег хватит?
Востаннє редагувалось nittochca в П'ят 13 лип, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:40
Re: вісім гривень за квиток
Разве маршрутки останутся по 6-7 грн.? Будут мин. 10 грн.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:43
Re: Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
Уже объявили про штрафы безбилетникам - 160 грн, а если сделать штраф как в Европе, а не каких-то 5 евро, то можно купу бабок сразу на безбилетниках заработать! Не надо скромничать, Кличко, давайте сразу штрафы по 1000 грн, и озолотитесь.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:03
А что вам не нравится? Штрафы уже десятки лет не меняются, кстати, - 20 кратная стоимость проезда.
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