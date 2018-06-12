Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
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nittochca написав:Уже объявили про штрафы безбилетникам - 160 грн, а если сделать штраф как в Европе, а не каких-то 5 евро, то можно купу бабок сразу на безбилетниках заработать! Не надо скромничать, Кличко, давайте сразу штрафы по 1000 грн, и озолотитесь.
А что вам не нравится? Штрафы уже десятки лет не меняются, кстати, - 20 кратная стоимость проезда.
Вы, наверное, владелец авто, раз не знаете, - штрафы растут каждый раз как повышается стоимость проездного билета, их стоимость написана на кабине водителя.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca написав:Уже объявили про штрафы безбилетникам - 160 грн, а если сделать штраф как в Европе, а не каких-то 5 евро, то можно купу бабок сразу на безбилетниках заработать! Не надо скромничать, Кличко, давайте сразу штрафы по 1000 грн, и озолотитесь.
А что вам не нравится? Штрафы уже десятки лет не меняются, кстати, - 20 кратная стоимость проезда.
Вы, наверное, владелец авто, раз не знаете, - штрафы растут каждый раз как повышается стоимость проездного билета, их стоимость написана на кабине водителя.
Я же выше написал, штраф устанавливается в стоимости проезда, 20-кратная стоимость. Этот множитель не менялся десятки лет. Растет стоимость проезда - штраф повышается в гривнах автоматически, при этом сами по себе штрафы не повышали - они как был 20 поездок так и остались.
marchevskiiaa написав:Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...
А как же эстонцам удалось сделать абсолютно бесплатным проезд на общественном транспорте в месте проживания? В Таллине с 2013 г, по всей Эстонии - с июня 2018, только иногородние и иностранцы платят за проезд, а в Украине слабо?
Имхо, если Кличко задумал в стоимость билета закладывать стоимость проезда еще парочки льготников то это тупик. Цена билета будет только увеличиваться а доход от их продажи - подать. Ведь все платежеспособные просто пересядут на более дешевые маршрутки.