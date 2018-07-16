Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...

Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:35

Количество льготников растёт с каждым днём, и все работники Киевпастранса также ездят бесплатно, они митинговали под мэрией чтобы повысили до 8 грн. проезд, пусть и они платят как все. Бесплатный проезд надо оставить только нетрудоспособным неработающим пенсионерам, инвалидам, а работающие должны платить как все люди, а то через годик-другой уже будет половина населения льготники, а работающие сядут на свои машины, и снова им будет мало и поднимут тариф ещё в 3 раза. Как будто совсем недавно проезд был по 50 коп,- всего лишь в 2005 году. За 13 лет повысили стоимость проезда в 16 раз и при каждом повышении им не хватало на запчасти и зарплаты, новые машины, когда ж их уже закупят ?

Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)