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Вісім гривень за квиток - це
лише "наближення до...

Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:17

  Faceless написав:
  nittochca написав:Уже объявили про штрафы безбилетникам - 160 грн, а если сделать штраф как в Европе, а не каких-то 5 евро, то можно купу бабок сразу на безбилетниках заработать! Не надо скромничать, Кличко, давайте сразу штрафы по 1000 грн, и озолотитесь.

А что вам не нравится? Штрафы уже десятки лет не меняются, кстати, - 20 кратная стоимость проезда.

Вы, наверное, владелец авто, раз не знаете, - штрафы растут каждый раз как повышается стоимость проездного билета, их стоимость написана на кабине водителя.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:22

  nittochca написав:
  Faceless написав:
  nittochca написав:Уже объявили про штрафы безбилетникам - 160 грн, а если сделать штраф как в Европе, а не каких-то 5 евро, то можно купу бабок сразу на безбилетниках заработать! Не надо скромничать, Кличко, давайте сразу штрафы по 1000 грн, и озолотитесь.

А что вам не нравится? Штрафы уже десятки лет не меняются, кстати, - 20 кратная стоимость проезда.

Вы, наверное, владелец авто, раз не знаете, - штрафы растут каждый раз как повышается стоимость проездного билета, их стоимость написана на кабине водителя.

Я же выше написал, штраф устанавливается в стоимости проезда, 20-кратная стоимость. Этот множитель не менялся десятки лет. Растет стоимость проезда - штраф повышается в гривнах автоматически, при этом сами по себе штрафы не повышали - они как был 20 поездок так и остались.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:36

  marchevskiiaa написав:Решил прикинуть сколько стоит поездка, до так называемой "приближение к себестоимости", в расчетах заложена нормальный уровень доходности, у меня вышло стоимость поездки менее 6 грн, при 6 грн доходность возрастает более чем 445тыс. в день...Закинул документ на диск гляньте может я что то не учел...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


А откат?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:21

А как же эстонцам удалось сделать абсолютно бесплатным проезд на общественном транспорте в месте проживания? В Таллине с 2013 г, по всей Эстонии - с июня 2018, только иногородние и иностранцы платят за проезд, а в Украине слабо?
gunzach
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:03

Имхо, если Кличко задумал в стоимость билета закладывать стоимость проезда еще парочки льготников то это тупик.
Цена билета будет только увеличиваться а доход от их продажи - подать.
Ведь все платежеспособные просто пересядут на более дешевые маршрутки.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:10

Re: пустой муниципальный

  Подолянин написав:все платежеспособные просто пересядут на более дешевые маршрутки.

Вы уверены, что маршрутки будут дешевле? зачем
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:13

А доходы от рекламы куда идут???? А так получается доходы есть но при при этом плачем про убытки!
golodriga777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:16

Re: Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...

  sal написав:Вы уверены, что маршрутки будут дешевле? зачем
А вы прочитайте предыдущее сообщение полностью.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:35

Re: Вісім гривень за квиток - це лише "наближення до...

Количество льготников растёт с каждым днём, и все работники Киевпастранса также ездят бесплатно, они митинговали под мэрией чтобы повысили до 8 грн. проезд, пусть и они платят как все. Бесплатный проезд надо оставить только нетрудоспособным неработающим пенсионерам, инвалидам, а работающие должны платить как все люди, а то через годик-другой уже будет половина населения льготники, а работающие сядут на свои машины, и снова им будет мало и поднимут тариф ещё в 3 раза. Как будто совсем недавно проезд был по 50 коп,- всего лишь в 2005 году. За 13 лет повысили стоимость проезда в 16 раз и при каждом повышении им не хватало на запчасти и зарплаты, новые машины, когда ж их уже закупят ?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:47

Re: це лише наближення

  Подолянин написав:Цена билета будет только увеличиваться а доход от их продажи - подать.
Ведь все платежеспособные просто пересядут на более дешевые маршрутки.


После подорожания проезда в общественном транспорте в столичных маршрутках начали поднимать цены.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43040 ... imat-tseny
sal
 
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