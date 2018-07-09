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Порошенко: оптимально, щоб
Україна як частина Європи...

Порошенко: оптимально, щоб Україна як частина Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17

Порошенко: оптимально, щоб Україна як частина Європи...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко вважає оптимальною модель купівлі Україною російського газу на українсько-російському кордоні.

Дивися повний текст Порошенко: оптимально, щоб Україна як частина Європи купувала російський газ на кордоні з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:18

а чего же не покупает?...
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