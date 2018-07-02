113 суддів не підтвердили відповідності займаній посаді.
Дивися повний текст 10% українських суддів не відповідають займаним посадам - ВККСУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:13
10% українських суддів не відповідають займаним посадам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10% українських суддів не відповідають займаним посадам - ВККСУ.
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:14
10 ВІДСОТКІВ.І цим все сказано.90 відсотків хабарників занесли по мішку грошей і залишились на посадах.ЯКЕ МО ЖЕ БУТИ ПОАВОСУДДЯ?
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30
sena_2008atp Поддерживаю. 99,9% не соответствуют.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
|