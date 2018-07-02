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10% українських суддів не
відповідають займаним посадам...

10% українських суддів не відповідають займаним посадам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:13

10% українських суддів не відповідають займаним посадам...

Пропонуємо до обговорення:
113 суддів не підтвердили відповідності займаній посаді.

Дивися повний текст 10% українських суддів не відповідають займаним посадам - ВККСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:14

10 ВІДСОТКІВ.І цим все сказано.90 відсотків хабарників занесли по мішку грошей і залишились на посадах.ЯКЕ МО ЖЕ БУТИ ПОАВОСУДДЯ?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:30

sena_2008atp Поддерживаю. 99,9% не соответствуют.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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